Bivši hajdukovac karijeru nastavlja na Bliskom istoku

Hrvatski nogometni stručnjak Goran Sablić predstavljen je kao novi trener kuvajtskog Al-Arabija. Klub mu je na društvenim mrežama poželio dobrodošlicu te objavio pregled njegove igračke i trenerske karijere.

Sablić na klupu Al-Arabija dolazi s bogatim iskustvom stečenim u hrvatskom i inozemnom nogometu. Posljednji trenerski angažman imao je u bosanskohercegovačkom Veležu iz Mostara, a tijekom karijere vodio je nekoliko klubova iz Hrvatske i regije.

Od Hajduka do kijevskog Dinama

Igračku karijeru Sablić je započeo u Hajduku, nakon čega je ostvario transfer u ukrajinski Dinamo Kijev. Kao obrambeni igrač nastupao je i za hrvatsku reprezentaciju, za koju je igrao od 2002. do 2006. godine.

Bio je dio hrvatske reprezentacije koja je nastupila na Svjetskom prvenstvu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji.

Trenerski put započeo 2015. godine

Trenersku karijeru započeo je 2015. godine, a posjeduje i najvišu UEFA Pro trenersku licencu. Vodio je RNK Split, Široki Brijeg, Sarajevo i moldavski Šerif iz Tiraspola, dok je posljednji angažman imao u Veležu.

Obnašao je i dužnost voditelja Hajdukove nogometne akademije.

Prema podacima koje je objavio Al-Arabi, Sablić je tijekom dosadašnjeg rada osvojio naslov prvaka Moldavije sa Šerifom, dok je sa Širokim Brijegom osvojio Kup Bosne i Hercegovine. U njegovu životopisu navode se i uspjesi u radu s mladim nogometašima.