Bivši hajdukovac i hrvatski reprezentativac ima novi klub

Anas Sharbini (39) ponovno privlači pozornost nogometne javnosti. Nekadašnji igrač Hajduka i Rijeke te bivši hrvatski reprezentativac karijeru nastavlja u Vihoru iz Baške na otoku Krku, članu Prve županijske nogometne lige Primorsko-goranske županije. Njegov nastup najavljen je za današnji susret protiv Muna, piše Ofenziva.

Dolazak poznatog veznjaka veliko je pojačanje za bašćanski klub, a iza ovog nogometnog spoja stoji i jedno staro prijateljstvo.

Na klupi ga čeka nekadašnji suigrač

Vihor vodi Siniša Linić, Sharbinijev prijatelj i nekadašnji suigrač, koji je također tijekom karijere nosio dresove Rijeke i Hajduka. Upravo je on poveznica dogovora kojim Sharbini stiže u Bašku na dvojnu registraciju iz Rječine.

Vihor je sedmi klub u Sharbinijevoj karijeri. Prije njega bio je član Rijeke, Hajduka, saudijskog Al-Ittihada, turskog Osmanlispora, za koji nije upisao nastup, OŠK-a iz Omišlja i Rječine.

Prema podacima koje navodi Ofenziva, nastup protiv Muna trebao bi mu biti 361. utakmica u seniorskoj karijeri u svim natjecanjima. Postigne li pogodak, bio bi mu to 103. seniorski gol.

Od Hajduka i Rijeke do pogotka Argentini

Anas Sharbini hrvatskoj je nogometnoj publici najpoznatiji po nastupima za Rijeku i Hajduk. Veznjak prepoznatljiv po tehnici, driblingu i kreativnosti bio je među najzapaženijim talentima svoje generacije, a nakon prvoligaške i inozemne karijere nastavio je igrati na lokalnim terenima.

Rođen je 21. veljače 1987., a za hrvatsku A reprezentaciju upisao je tri nastupa i postigao dva pogotka. Debitirao je protiv Katara 2009. godine, dok je mreže tresao u prijateljskim utakmicama protiv Argentine 2014. i Gibraltara 2015. godine. Posebno se pamti njegov pogodak Argentini, kojim je Hrvatska povela u susretu koji je završio pobjedom južnoameričke reprezentacije 2:1.