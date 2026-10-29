Bivši hajdukovac briljirao u novom dresu: Dobio priliku od prve minute pa proglašen igračem utakmice

Bivši nogometaš Hajduka Dominik Prpić odigrao je odličnu utakmicu u dresu Porta i zaslužio priznanje za najboljeg igrača susreta. Hrvatski branič dobio je priliku od prve minute u četvrtfinalu portugalskog Liga kupa, u kojem je Porto svladao Academico de Viseu rezultatom 1:0 i izborio plasman u polufinale.

Jedini pogodak na utakmici postigao je Gimenez iz kaznenog udarca, no među najistaknutijim pojedincima pobjedničke momčadi našao se upravo nekadašnji stoper splitskih Bijelih.

Prpiću je ovo bio drugi ovosezonski nastup, ali prvi za seniorsku momčad Porta. Ranije je nastupio za drugu momčad portugalskog kluba u kup natjecanju, a sada je iskoristio priliku koju mu je pružio trener Francesco Farioli.

Trener Porta pohvalio bivšeg hajdukovca

Nakon utakmice Farioli nije skrivao zadovoljstvo nastupom hrvatskog braniča. Objasnio je kako je susret protiv Academica iskoristio da pruži priliku nogometašima koji dosad nisu imali značajniju minutažu.

"Bilo je važno dati minute igračima koji su se kasnije priključili momčadi. Htjeli smo da Gimenez odigra svih 90 minuta, a priliku su dobili i Mec te Fofana. Prpić je bio dobar, na treninzima uvijek radi kvalitetno i odigrao je dobru utakmicu, uz sjajan trenutak na samom kraju. Academico je promijenio mnogo igrača, ali igraju dobro. Na kraju sam zadovoljan", poručio je Farioli.

Ozljeda konkurenta mogla bi mu otvoriti vrata

Dobra predstava nekadašnjeg Hajdukova braniča dolazi u trenutku kada Porto ima problema na stoperskim pozicijama. Iskusni engleski nogometaš Chris Smalling zbog ozljede koljena morao je napustiti teren u 54. minuti, što bi Prpiću moglo otvoriti prostor za veću minutažu u nastavku sezone.

"Radi se o koljenu. Teško je u ovom trenutku reći nešto više. Njegovo stanje procijenit ćemo sutra", kazao je trener Porta.

Prpić se dosad nije uspio nametnuti u prvoj momčadi portugalskog velikana. Nije prijavljen za nastupe u Ligi prvaka, a debi u portugalskom prvenstvu još uvijek čeka. U prvih sedam prvenstvenih kola nalazio se na klupi za pričuve, dok u posljednja dva susreta nije bio među kandidatima za nastup.

Hajduk na njegovu transferu zaradio 4,5 milijuna eura

Podsjetimo, Prpić je prije godinu dana napustio Poljud i preselio u Porto, koji je Hajduku za njegov transfer platio 4,5 milijuna eura.

Mladi hrvatski stoper sada je napravio važan korak prema ozbiljnijoj ulozi u portugalskom klubu. Nastup od prve minute, priznanje za igrača utakmice i pohvale trenera mogli bi mu biti snažan poticaj u borbi za mjesto u početnoj postavi.

Hoće li bivši hajdukovac dobiti priliku i u prvenstvu, tek treba vidjeti, no protiv Academica je pokazao da na njega u Portu mogu računati.