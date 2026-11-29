U ponedjeljak, 30. studenoga, s početkom u 18 sati, u dvorani "Vinko Draganja" Dominikanskog samostana u Splitu, na adresi Hrvojeva 2, održat će se predstavljanje knjige "Duhovno utemeljenje vodstva" autora dr. sc. Damira Jelića, nekadašnjeg gradonačelnika Karlovca i župana Karlovačke županije. Događaj zajednički organiziraju Hrvatska udruga Benedikt, Hrvatski katolički zbor MI te udruge Nanovo rođeni i Mladi za Domovinu.

Što znači biti istinski vođa?

Autor u svojoj knjizi otvara pitanje odgovornosti pojedinaca koji upravljaju ljudima, institucijama i organizacijama. Poseban naglasak stavlja na vjeru, nadu i ljubav te njihovu primjenu u poslovnom, društvenom i javnom životu.

Jelić, koji danas predaje na Veleučilištu u Karlovcu i vodi Akademiju Nadahnuće Hrvatskoga katoličkog zbora MI, dugogodišnje iskustvo u politici i upravljanju povezao je s duhovnim i znanstvenim promišljanjima. Knjiga propituje suvremeno društvo u kojem potraga za rezultatima i uspjehom nerijetko zasjenjuje potrebe pojedinca, ističući važnost poniznosti, osobnog primjera i odgovornosti prema drugima.

Na naslovnici knjige nalazi se prikaz svetog Josipa s malim Isusom iz karlovačkog nacionalnog svetišta, kao simbol brižnog i odgovornog vodstva. Na splitskom predstavljanju sudjelovat će o. Jakov Mamić, Gabrijel Lukić, don Mladen Parlov i autor Damir Jelić, a razgovor će moderirati predsjednik Hrvatske udruge Benedikt Radoslav Zaradić.

Predstavljanje ima i humanitarnu dimenziju

Novac prikupljen prodajom knjige bit će namijenjen izgradnji Centra za mlade “Blaženi Ivan Merz” u Karlovačkoj županiji, projekta udruge Nanovo rođeni. Knjigu je objavio Synopsis u suradnji s Hrvatskim katoličkim zborom MI, koji ove godine slavi pola stoljeća djelovanja.

Ulaz na predstavljanje slobodan je za sve zainteresirane građane.