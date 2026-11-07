Bivši golman Rijeke: "Mandžukić mi je opsovao srpsku majku, a onda dotrčao i pružio ruku"

Nekadašnji vratar reprezentacije SR Jugoslavije te Srbije i Crne Gore Dragan Žilić prisjetio se burnog susreta s bivšim hrvatskim reprezentativcem Marijem Mandžukićem tijekom svojih nastupa u hrvatskom prvenstvu. Žilić je u podcastu "Iz keca, Mićo" prepričao incident koji se dogodio dok je branio za Rijeku, a Mandžukić tek započinjao seniorsku karijeru.

Žilić je opisao kako je Mandžukić protrčao pokraj njega na terenu i uputio mu tešku psovku po nacionalnoj osnovi, piše GOL.hr.

"Mandžukić protrčava pored mene i opsuje onako, sočno. Po nacionalnosti, srpsku mi majku. I ja krenem za njim. S istim intenzitetom ja njemu vratim, uz dodatak balav. Jer je balav u odnosu na mene. Ja imam 30, on 20 godina. Mislim, odakle nekom uopće ta kultura da ti na utakmici... Nisi ti navijač, ti si dolje, igrač si", ispričao je Žilić.

Isprika u idućem prekidu

Sukob na terenu, međutim, nije eskalirao jer je uslijedila brza reakcija mladog napadača.

"I nisam imao takvih situacija, moram priznati, za četiri godine da sam imao neki direktan konflikt s igračem. Sljedeći prekid koji je bio, dečko dotrčava do mene, pruža ruku i kaže: 'Oprosti, nisam tako mislio'. Lijepe stvari", dodao je nekadašnji vratar, piše GOL.hr.

Žilić je dres Rijeke nosio od 2005. do 2008. godine, a u klub je stigao u sklopu kontroverznog transfera koji je izazvao veliku pažnju u regiji. Postao je prvi nogometaš rođen u Srbiji koji je nakon ratova na području bivše Jugoslavije potpisao za neki hrvatski klub. Iako se isprva suočio s teškim uvredama dijela navijača, pouzdanim je obranama stekao povjerenje tribina te je u sezoni 2005./06. s Rijekom osvojio Hrvatski kup.

Mario Mandžukić ostvario je potom veliku međunarodnu karijeru igrajući za Dinamo, Wolfsburg, Bayern München, Atlético Madrid, Juventus, Al-Duhail i Milan. U dresu reprezentacije Hrvatske upisao je 89 nastupa i postigao 33 gola, osvojio svjetsko srebro 2018. godine te ostao upamćen po pogotku škaricama u finalu Lige prvaka 2017. protiv Real Madrida.