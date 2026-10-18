Bivši djelatnik SOA-e otkrio kako policija prati Torcidu: 'Imaju svoje izvore unutar navijačke skupine'

Lica s tjeralice - devetorica muškaraca za kojima policija i dalje traga i moli pomoć građana. Prijavljeni su zbog sumnji na javno poticanje na nasilje i mržnju. Na tjeralici je i Stipe Lekić - bivši tajnik Torcide - jedan od vođa kortea u kojem su zazivali Hitlera. Sinoć je određen istražni zatvor za trinaestero od 14 prijavljenih zato što jedan osumnjičenik već služi zatvorsku kaznu.

"Svakako je njima zbog svega ovoga žao, a jesu li oni to izvikivali ili ne to će Državno odvjetništvo utvrditi. BLIC Iz sfere navijanja prvi put, prvi put. - A druga kaznena djela? To ne znam, to je njegova privatna stvar", rekao je Toni Marinković, odvjetnik jednog od osumnjičenika.

Istražni sudac je saslušao trojicu jer su ostali u bijegu, a zatvor je za sve određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. "Njegov stav je da mu je žao zbog ovoga. On je već ranije iznio obranu pa ćemo vidjeti dalje što će biti", rekao je Toni Bulić, odvjetnik jednog od osumnjičenika

Policija je najprije prijavila četrnaestero i uhitila petero. Potom je proširila prijavu na još šestero i među njima uhitila još jednoga - ukupno dvojicu od sinoć. Bivši djelatnik SOA-e kaže za ovakve utakmice uz policiju uključena je i obavještajna služba.

"Rizik tko će što vikati na Poljudu nije policija nikako mogla predvidjeti, ali kad se spremaju te koreografije, policija ima unutar navijačke skupina svoje izvore i oni mogu saznati u kojem smjeru će to ići", objasnio je Bruno Pavić, stručnjak za sigurnost, piše Net.hr.