Bivšem županu zadarskom odgođeno suđenje, kazao 'znaš li ti tko sam ja?!' lučkom redaru koji mu je ispisao kaznu

Za prosinac je odgođeno suđenje bivšem zadarskom županu Božidaru Longinu koje se trebalo održati pred splitskim Županijskim sudom, a zbog teškog zdravstvenog stanja nekadašnjeg župana koji će nastaviti liječenje u Zagrebu nakon što je u kolovozu otpušten iz zadarske bolnice...

Pravomoćna optužnica tereti ga za kazneno djelo protiv službene dužnosti trgovanjem utjecaja, za što je zakonom predviđena kazna od šest mjeseci do čak pet godina zatvora.

Božidar Longin je 9. rujna 2023. na otoku Istu, prema optužnici, iskoristio činjenicu da je na dužnosti župana Zadarske županije, a time i ovlaštenog predstavnika Zadarske županije kao osnivača Županijske lučke uprave (ŽLU) Zadar, s ciljem da osigura besplatno korištenje veza u luci za brodicu kojom je tom prilikom upravljao, a koja je inače u vlasništvu njegova sina.

Longin je dan prije vezao brodicu na tranzitni vez išćanske luke s namjerom da ga koristi do 10. rujna 2023. godine. Kada mu je 9. rujna 2023. lučki redar na ime pristojbe za korištenje veza izdao račun u iznosu od 48,60 eura, Longin mu je prvo rekao 'momak zašto ti meni naplaćuješ?', a kad mu je redara odgovorio da ne naplaćuje samo njemu nego svima, župan je uzvratio s 'znaš li ti tko sam ja?!'.

Nije se dao lučki redar, rekao je da za svoj rad odgovara samo ravnatelju Županijske lučke uprave. Prema optužnici Longin je na to rekao da je on šef ravnatelju ŽLU-a te rekao lučkom redaru 'da račun stornira'.

Zbog autoriteta koji je okrivljenik imao kao zadarski župan i predstavnik osnivača njegovog poslodavca, lučki redar je račun stornirao.

Bivši župan Longin je cijeli slučaj još ranije protumačio kao 'bizarnu priču koja je rezultat velikog nesporazuma'. Jednostavno nije imao dovoljno gotovine jer je novčanik bio kod supruge pa je zamolio redara da će platiti kasnije, nije znao da će ovaj stornirati račun, tvrdio je Longin nakon podizanja optužnice.