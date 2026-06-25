Bivšeg časnika HVO-a se tereti za pokušaj krijumčarenja više od 500 kilograma kokaina preko Ploča, pomagao im i carinik

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je novu optužnicu protiv Zdravka Šagolja (70), bivšeg časnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO), kojom ga Tužiteljstvo BiH tereti za sudjelovanje u organiziranom kriminalu povezanom s međunarodnom trgovinom drogom.

Šagolj je u svibnju ove godine već nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog krijumčarenja oružja, a sada ga očekuje novo suđenje po zasebnoj optužnici.

Prema navodima Tužiteljstva BiH, Šagolj je od listopada 2019. do kraja ožujka 2021. bio dio organizirane kriminalne skupine koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Grčke, Slovačke i Ekvadora.

Istražitelji tvrde da je skupina organizirala nabavu kokaina u Ekvadoru te njegov transport i distribuciju na ilegalno tržište u BiH, Srbiji i državama Europske unije. Za međusobnu komunikaciju, prema optužnici, koristili su posebno prilagođene telefone s kriptiranom aplikacijom Sky ECC, čiji je komunikacijski sustav kasnije dešifriran u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji.

Šagolja se tereti da je koordinirao pokušaj krijumčarenja kokaina skrivenog u kontejnerima s voćem koji su iz Ekvadora, preko grčke luke Pirej, stigli u luku Ploče. Prema optužnici, pokušao je povezati organizatore kriminalne skupine s jednim carinskim službenikom u Pločama kako bi pošiljke prošle bez carinske kontrole.

Pošiljka s više od 500 kilograma kokaina otkrivena je i zaplijenjena 19. ožujka 2021. godine u luci Ploče, zahvaljujući međunarodnoj suradnji policijskih i pravosudnih tijela.

Vrijednost zaplijenjene droge procijenjena je na oko 20 milijuna eura na veleprodajnom ilegalnom tržištu, dok bi njezina ulična vrijednost, prema tadašnjim procjenama, mogla dosegnuti i 50 milijuna eura.

Potvrđivanjem optužnice stvoreni su procesni uvjeti za početak novog kaznenog postupka protiv Šagolja pred Sudom Bosne i Hercegovine.