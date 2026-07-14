Bivša SDP-ova vijećnica o tunelu Kozjak: "Deset godina u njemu nećemo voziti automobile nego uzgajati gljive"

Bivša županijska vijećnica SDP-a i Trogiranka Ružica Jakšić na društvenim je mrežama oštro kritizirala dinamiku realizacije projekta tunela Kozjak, ustvrdivši kako će građani još godinama čekati njegov završetak.

U objavi je poručila da će "ožiljci na Kozjaku ostati trajno", a projekt usporedila s dugogodišnjom izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, koji je godinama bio simbol višestrukih odgoda.

"Lećevica je godinama sinonim za beskonačan projekt. Čini se da je dobila ozbiljnu konkurenciju – tunel Kozjak. Projekt star 20 godina. Zvuči poznato?", napisala je Jakšić.

Dodala je kako smatra da će proći još najmanje deset godina prije nego što će tunel biti u funkciji za promet.

"Sad slijedi... idućih deset godina u tunelu Kozjak nećemo voziti automobile nego uzgajati gljive. Dok riješe izvlaštenja, građevinske dozvole, sudske sporove i vile na trasi, projekt će proslaviti trideseti rođendan. Pravi projektni blizanac Lećevice", navela je.

Na kraju objave osvrnula se i na stanje u državi, citirajući predsjednika Republike.

"Zar baš svaki dan moraju dokazivati da je Zoran Milanović bio u pravu kada je rekao da smo slučajna država", zaključila je Jakšić.