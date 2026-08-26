FOTO I VIDEO Bivša profesorica splitskog MIOC-a otkrila tajnu "Vrtne mimikrije": "U tom sam vrtu živjela od pete do 19. godine"

Jučer je u Galeriji Javne ustanove u kulturi Zvonimir održana promocija knjige „Vrtna mimikrija“ autorice Slavice Čilaš, nekadašnje profesorice hrvatskog jezika u splitskom MIOC-u. Na promociji su uz autoricu sudjelovali voditeljica programa Tonita Popović, profesorica književnosti, dramska umjetnica i pedagoginja Silvana Stanić, ilustratorica knjige Andrea Musa, pjesnikinja Meri Grubić, urednik Ivan Peroš te Jelena Buble i Antonio Dragojević koji su se pobrinuli za glazbeni dio programa.

Program je otvorila Ujevićeva pjesma „Zelenu granu s tugom žuta voća“ koju je uglazbio Zdenko Runjić, a otpjevala je Jelena Buble uz pratnju Antonia Dragojevića na klaviru. Potom se okupljenima obratila voditeljica programa Tonita Popović koja je zahvalila svima, a posebno Gradskoj knjižnici Solin, ravnatelju Ivanu Perošu, cijeloj obitelji Čilaš na potpori te Domu kulture Zvonimir na ustupanju mjesta jer se promocija prvotno trebala održati u Tusuculumu, no zbog najavljenog se nevremena premjestilo u zatvoreni prostor.

Profesorica književnosti, dramska umjetnica i pedagoginja Silvana Stanić u prvom je bloku interpretirala sedam autoričinih pjesama, a onda je riječ preuzeo Ivan Peroš, urednik knjige te nakladnik Biblioteke Salonitana, male naklade koja izdaje dvije knjige godišnje, a upravo je Vrtna Mimikrija 37. naslov. Također je naglasio da je urednik knjige složena uloga između svih aktera koji se bave knjigom, od autora do ilustratora preko lektora i prelamača.

Svoje je dojmove o radu s autoricom podijelila i ilustratorica Andrea Musa naglasivši da Čilaš ima osjećaj za male stvari koje su velike te kako je njihova suradnja bila bezbolna i uspješna: „Nema ništa ljepše nego kada ljudi razmjenjuju ideje i rade zajedno.“ Recenzentica Meri Grubić objasnila je kako je teklo pisanje recenzije: „Slavica je napisala to tako lijepo kroz jednostavne riječi, a teme su ipak tako duboke i filozofske, čija je veza s filozofijom jasna.“ Istaknula je i da treba pronaći zen za haiku poeziju te da autorica govori o prirodi i kako se ona spoznaje.

Na kraju je riječ preuzela autorica Slavica Čilaš koja je otkrila zašto je naziv knjige 'Vrtna mimikrija'. „Zove se tako zbog okolnosti u kojima sam živjela, u vrtu Tusculuma živjela sam od svoje pete do devetnaeste godine s roditeljima do odlaska na studij.“ Potom je zahvalila svima koji su pomogli sa svime, a posebno svojoj obitelji te najavila da ide dalje sa stvaralaštvom i vrtovima koji korespondiraju s drugima. Program je zatvorilo još jedno interpretativno čitanje Silvane Stanić, a zatim i glazbeni duo koji je otpjevao odnosno odsvirao Runjićev Nocturno.