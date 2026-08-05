Bivša Miss Hrvatske i nekadašnja članica splitskog Gradskog vijeća bila je danas u Kninu

Među uzvanicima koji su pratili središnje obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu bila je i bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak.

Prnjak je uživala u svečanom programu, uključujući i atraktivan letački prikaz, a za ovu je prigodu odabrala elegantno izdanje. Pojavila se u crnoj haljini bez rukava koju je kombinirala s bež torbicom, zlatnim nakitom i sunčanim naočalama.

Osim uspjeha u svijetu mode, Katarina Prnjak obrazovanje i karijeru gradila je i u pravnoj struci. Diplomirana je pravnica, a posljednjih godina bila je aktivna i u politici kao članica splitskog SDP-a te gradska vijećnica.