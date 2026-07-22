Bivša juniorska zvijezda Hajduka odlazi u Lokomotivu

Mate Antunović napušta Varaždin i karijeru će nastaviti u Lokomotivi. Dvadesetdvogodišnji napadač s varaždinskim je klubom dogovorio sporazumni raskid ugovora, nakon čega je prihvatio poziv s Kajzerice. U Lokomotivi očekuje veću minutažu i novu priliku za potvrdu potencijala, piše tportal.

Antunović je u Varaždin stigao početkom 2025. godine, ali nije uspio izboriti značajniju ulogu u momčadi. Drugi dio prošle sezone proveo je na posudbi u Dugopolju, a nakon povratka postalo je jasno da će sreću potražiti u novoj sredini.

U Varaždinu se nije uspio nametnuti

Lokomotiva ga vidi kao igrača koji može dodatno pojačati konkurenciju u napadu. Njegov dolazak posebno je želio trener Nikica Jelavić, pa će Antunović na Kajzerici dobiti priliku dokazati da može napraviti iskorak u seniorskom nogometu, piše tportal.

Riječ je o napadaču koji je svojedobno pripadao jednoj od najuspješnijih Hajdukovih juniorskih generacija. Bio je važan dio momčadi koja je 2023. godine stigla do finala UEFA-ine Lige prvaka mladih. Nakon odlaska iz Splita jednu je sezonu proveo u Italiji, gdje je nastupao za mladu momčad Monze. Potom se vratio u hrvatski nogomet, ali se u Varaždinu nije uspio nametnuti.