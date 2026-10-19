Bivša hrvatska manekenka stiže u Split: Matea Hohnjec progovorit će o temi koja mnoge obitelji pogađa

Hrvatsko nadzemlje najavilo je promjenu gosta na susretu posvećenom ovisnostima! Umjesto Gorana Ćurkovića, koji je spriječen zbog privatnih razloga, svoje će svjedočanstvo podijeliti bivša manekenka Matea Hohnjec.

Susret pod nazivom „IZ PODZEMLJA IZBAVLJEN” održat će se u srijedu, 21. listopada, u 20:30 sati u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu.

Kako pobijediti ovisnost i pronaći izlaz? Može li vjera pomoći na tom putu? Upravo će to biti neke od tema večeri.