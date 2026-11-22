Natalija Prica, široj javnosti poznata kao bivša suradnica pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, ponovno se udala. Njezin novi suprug je Nikša Ružman, a sretnu vijest podijelila je na Facebooku, gdje je objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Iza nje je jedan brak

Za nekadašnju hrvatsku misicu ovo je drugi brak. Prvi put udala se 2015. godine za liječnika Ivana Oreškog, no njihov je brak završio razvodom nakon pet godina. Premda o privatnom životu nije često govorila, Prica je ranije priznala kako joj prekidi emotivnih veza teško padaju. Ipak, naglašavala je da je nakon razvoda nastavila vjerovati u ljubav.

Početkom 2025. godine javno je potvrdila da je ponovno zaljubljena, a sada je njezina veza okrunjena brakom.

Od izbora ljepote do političke karijere

Natalija Prica osvojila je titulu Miss Universe Hrvatske 2011. godine, a poslije se posvetila stomatologiji i političkom angažmanu. Posebnu pozornost javnosti privukla je suradnjom s Milanom Bandićem, u čijoj je političkoj stranci djelovala od 2018. do 2021. godine.

Posljednjih godina uglavnom se povukla iz javnosti i posvetila profesionalnom i privatnom životu.