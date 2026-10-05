Bitorajac glumi Maksa Luburića, film traje četiri i pol sata: Hrvatska bruji o "Djeci Kozare"

Novi film Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 – Djeca Kozare, premijerno prikazan na otvaranju beogradskog FEST-a, izazvao je brojne rasprave u Hrvatskoj i Srbiji još prije nego što ga je šira publika dobila priliku pogledati. O filmu se sada oglasio i ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Chris Marcich.

Marcich je za Večernji list naglasio da ni Hrvatska ni HAVC nisu sudjelovali u financiranju filma. Projekt je, kaže, svojedobno bio prijavljen na natječaj HAVC-a, ali nije prošao.

„Hrvatska i HAVC nisu financirali taj film. Prijavljena je 2021. godine verzija kraća od dva sata, što znači da se film u međuvremenu očito znatno promijenio i produljio, ali na natječaju nije prošao. Dok ne pogledam film, ne mogu znati koji mu je cilj i kakvu poruku šalje. Prema izjavama koje sada vidim, bojim se da potiče podjele, čak i unutar srpskog društva“, rekao je Marcich.

Film traje četiri i pol sata

Verzija prikazana na FEST-u traje čak četiri i pol sata. Zafranović je film snimio prema scenariju Arsena Diklića, nastalom još sredinom 1980-ih, a priča se bavi stradanjem djece i civila s Kozare tijekom Drugog svjetskog rata te zločinima ustaškog režima.

Projekt je na kraju realiziran uz financijsku potporu iz Srbije i Republike Srpske.

Marcich zasad ne želi donositi konačne zaključke o filmu jer ga nije pogledao.

„Taj je film snimljen prema knjizi čovjeka koji je preživio užasne zločine, no njegova je konačna poruka ipak bila: ‘Nećemo zaboraviti, ali moramo živjeti dalje’. Kakva je poruka Zafranovićeva filma, još ne mogu znati“, rekao je, usporedivši ga pritom s filmom 260 dana Jakova Sedlara.

Bitorajac se našao na meti kritika

Djeca Kozare izazvala su polemike i prije premijere. Dio hrvatskih i srpskih glumaca i filmaša bojkotirao je otvaranje FEST-a zbog političkog konteksta festivala, a među hrvatskim glumcima koji nisu došli na premijeru bili su Rene Bitorajac, Leon Lučev i Milivoj Beader.

Bitorajac u filmu tumači ustaškog zapovjednika Maksa Luburića, a nakon brojnih reakcija oglasio se i na društvenim mrežama. Otkrio je da mu pojedinci privatno poručuju kako im je zbog prihvaćanja uloge „pao u očima“.

Poručio je, međutim, da takve reakcije neće utjecati na njegov izbor uloga.

„Tko je shvatio, shvatio je. Tko neće i ne želi, ne mora“, napisao je.

Zagrebačka publika film bi, prema zasad dostupnim informacijama, trebala imati priliku pogledati na sljedećem Subversive Film Festivalu, no datum njegova održavanja još nije poznat.