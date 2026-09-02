Bitka za Meje: Marinić poručio biračima: "Pomozite mi da sačuvamo najlipši kvart u Europi"

Gradski vijećnik Srđan Marinić oglasio se uoči kotarskih izbora na Mejama, koji će se održati 27. rujna, te biračima poslao prilično oštru poruku.

Marinić tvrdi da se ovaj put ne odlučuje samo o tome tko će upravljati kotarom, nego izbore predstavlja kao "prvu liniju obrane" Meja, Marjana, pa i cijelog Splita.

"Iako se na prvu čine kao 'samo' još jedni kotarski izbori, oni se ovaj put, osim što su zapravo prva linija obrane našeg kvarta, našeg Marjana, pa i cijelog grada Splita, razlikuju od svih prethodnih.

Izbor pred nama nikada nije bio jednostavniji. Biramo između dvije potpuno suprotstavljene vizije našeg društva i našeg Splita", poručio je Marinić.

"Bira se između javnog i privatnog interesa"

U nastavku se izravno obrušio na HDZ i nezavisnu listu koja sudjeluje na izborima na Mejama.

"S jedne strane, birate zaštitu javnog interesa, uvođenje komunalnog reda i beskompromisnu zaštitu svakog metra Park-šume Marjan.

S druge strane, nudi se ponovna predaja kotara u ruke HDZ-a - stranke pravomoćno osuđene za korupciju, koja je danas izravno odgovorna za zagađenje okoliša opasnim otpadom, a na Mejama je u čvrstom paktu s nezavisnom listom koja okuplja i bespravne graditelje na Marjanu", napisao je.

Marinić poručuje kako su uoči izbora političke pozicije potpuno jasne.

"Maski više nema, karte su potpuno otvorene. Bira se između javnog i privatnog interesa."

Najavio je i da će tijekom sljedećih dana predstaviti što je napravljeno na Mejama tijekom proteklog mandata, ali i projekte koje pripremaju za budućnost kotara.

"U narednim danima predstavit ću vam sve ono što se napravilo u proteklom mandatu, zahvaljujući najviše tome što smo upravljali gradom sve do svibnja 2025., ali i spremne projekte za budućnost naših Meja.

Živimo u najlipšem kvartu u Europi, pomozite mi da ga sačuvamo i učinimo još boljim za život", zaključio je Marinić.