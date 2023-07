BIT ĆE TO JOŠ JEDNA VELIKA FEŠTA Evo kako će raditi kafići i restorani u danima Alkarskih svečanosti i proslave Velike Gospe

Sinj i Cetinska krajina u znaku su alkarskih svečanosti. Bara se održava dva dana prije Alke. Dobitnik Bare dobiva novčanu nagradu, brončanu alku, a u povorci kroz Sinj na koplju nosi znamenje pobjede - dva metra zelenog sukna.

Uoči Alke održava se Čoja. Dobitnik Čoje dobiva novčanu nagradu, srebrnu alku i u znak sjećanja na stare običaje, u povorci kroz Sinj na koplju pronese 311 centimetara crvene čoje. Momku alkara pobjednika Bare i Čoje pripada plaketa.

Grad Sinj se uoči svečanosti, oglasio priopćenjem vezano za rad ugostiteljskih objekata.

Ugostiteljski objekti iz skupine restorana i to restorani i gostionice, mogu raditi do 1:00 sat, a subotom do 2:00 sata. Objekti brze prehrane iz skupine restorana mogu raditi do 24:00 sata, petkom do 1:00 sat, a subotom do 2:00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine barovi (kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma i konoba, te ostali objekti iz skupine restorana (zdravljak, slastičarnica, zalogajnica, pečenjarnica, bistro i pizzeria) mogu raditi do 24:00 sata, a subotom do 1:00 sat.

Radno vrijeme za Dane Alke i Velike Gospe

Za vrijeme kulturno zabavne i športske manifestacije Dani Alke i Velike Gospe ugostiteljski objekti mogu raditi 1 sat duže.

U danima Alkarskih svečanosti (Bara, Čoja i Alka) i proslave Velike Gospe (uoči i na dan Velike Gospe) ugostiteljski objekti mogu raditi bez ograničenja. Gradonačelnik može na zahtjev ugostitelja, ako ocijeni opravdanim odrediti drugačije radno vrijeme propisano Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, priopćili su iz Grada Sinja.