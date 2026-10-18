Bit će mekše nego ikad: Umjesto mineralne u smjesu za palačinke dodajte ovo

Mekane palačinke brzo se pripremaju, ali s tanjura nestaju još brže. Ponekad ipak ostane koji komad za kasnije ili za ponijeti na posao. Upravo tada nastaje glavni problem: Kad se ohlade, palačinke postaju žilave i gube okus.

Tajna nije u mineralnoj vodi

Uz nekoliko trikova palačinke će ostati prozračne, mekane i ukusne, kao da ste ih tek skinuli s tave. Glavna je tajna u sodi bikarboni, a dovoljna je sasvim mala količina da i sljedećeg dana uživate u omiljenoj poslastici, piše Krstarica.

Drugi trik zahvaljujući kojem palačinke ostaju mekane i svježe i sutradan odnosi se na posudu u kojoj ih čuvate. Ta sitnica odlučuje hoćete li ujutro dobiti mekanu palačinku ili gumenu masu koju nitko ne želi puniti nadjevom.

Sastojci za mekane palačinke

1 jaje

200 ml mlijeka

250 ml vode

200 g brašna

prstohvat soli

1/4 žličice sode bikarbone

2 žlice ulja

ulje za premazivanje tave

Priprema

Kako bi palačinke uspjele, najprije pomiješajte sve tekuće sastojke, a zatim dodajte brašno, sol i sodu bikarbonu. Smjesu dobro umutite tako da ne ostane nijedna grudica. Ulje dodajte na kraju pa sve još jednom promiješajte.

Nemojte žuriti s dodavanjem brašna. Ako ga odjednom uspete u hladnu tekućinu, stvorit će se grudice koje ćete poslije morati razbijati mikserom, a pritom ćete u smjesu unijeti previše zraka. Količina od četvrtine žličice sode bikarbone nije slučajna jer veća količina može ostaviti gorak okus koji ćete osjetiti čim palačinka zamiriše. Dodajte je postupno i miješajte dok smjesa ne postane glatka poput vrhnja.

Pomoći će i još jedan jednostavan trik. Ostavite smjesu da odstoji dok se tava zagrijava jer će tako brašno dobro upiti tekućinu, a smjesa će se lakše razliti u tanak sloj. Tanke palačinke preko noći ne suše se kao debele. Ako je smjesa i nakon miješanja pregusta, dodajte žlicu vode, ali ne više od toga.

Kako da palačinke ostanu mekane i nakon pečenja

Tavu za palačinke zagrijte na najjačoj vatri, a zatim malo smanjite temperaturu, na otprilike sedam od devet stupnjeva. Palačinke pecite i slažite jednu na drugu, a posudu s gotovim palačinkama obavezno poklopite. Tako će dulje ostati tople, a sljedećeg dana bit će jednako mekane i ukusne.

Na kraju ih napunite slatkim ili slanim nadjevom, prema vlastitom ukusu.