Biskup Palić moli za obraćenje počinitelja: "Ne dajmo se pobijediti zlom"

Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić oglasio se nakon oskvrnuća vjerskih mjesta u Međugorju, poručivši kako takvi čini ne ranjavaju samo sveta mjesta, nego i srca brojnih vjernika. "S dubokom žalošću primio sam vijest o oskvrnuću svetih mjesta u Međugorju. Takvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar, oni ranjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćenje i utjehu", poručio je biskup Palić.

"Ništa ne može opravdati mržnju i nasilje"

Naglasio je kako se oštećene svetinje mogu obnoviti, ali da je još važnija obnova ljudskih srca. "Svetinje se mogu obnoviti ljudskim rukama, ali je još važnije da se obnavljaju ljudska srca", naveo je.

Biskup se osvrnuo i na različita mišljenja koja postoje o pitanjima povezanima s Međugorjem, naglasivši kako ona ni u kojem slučaju ne mogu biti opravdanje za nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve. "Bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje i koja Crkva razborito prosuđuje svojim vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskvrnuće mjesta molitve. Tamo gdje čovjek dolazi iskreno tražiti Boga, drugi je pozvan poštovati njegovu savjest i njegovo pravo na molitvu", poručio je.

Pozvao vjernike na molitvu i praštanje

Vjernike je pozvao da na oskvrnuće ne odgovaraju ogorčenošću i osudama, nego molitvom, postom, praštanjem i vlastitim obraćenjem. "Ne dopustimo da nas zlo zarazi vlastitom logikom. Sveti Pavao podsjeća: 'Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo'", naveo je Palić.

Dodao je kako moli za obraćenje počinitelja, ali i za razboritost, mir i ustrajnost svih vjernika. "Uvjeren sam da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu. Krist je pobijedio svijet, a njegova ljubav ostaje snažnija od svakoga nasilja", zaključio je biskup Petar Palić.

Lokacija gdje je uhićen muškarac koji je zapalio oltar u Međugorju. pic.twitter.com/N0GllcwI05 — hercegovina.info (@hercegovinainfo) July 28, 2026

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