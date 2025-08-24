Biškić se prisjetio kako je izgledao represivni aparat bivše države u Splitu

"Prije naše svirke na bini je pjesnik Jurica Ivčević izrecitirao ‘provokativnu’ pjesmu koja spominje Tita", prisjetio se Marinko Biškić, poznati splitski rocker i gradski vijećnik stranke Možemo.

Već na pola koncerta, dodaje Biškić, "ispred ulaza su se parkirala vozila civilne i vojne policije, uredno su sačekali kraj koncerta i tek onda zatražili razgovor sa organizatorima."

"Kako je naš pjesnik već prije napustio dvoranu, policija je pristojno uzela moje i Charlijeve podatke i nakon toga oko 300 posjetitelja je moglo otići doma", objasnio je Biškić.

Idući tjedan, prema njegovim riječima, "morao sam otići u prostorije Državne bezbednosti dati izjavu. Inspektor je zaključio da pjesma jeste provokativna, ali nema razloga za pokretanje postupka."

"Eto tako je izgledao represivni aparat bivše države 35 godina nakon II. svjetskog rata", zaključio je Biškić.