Biškić o uhićenju Keruma: "Da je ovo bila udarna vijest prije 12 godina, mojoj bi firmi nešto značilo"

Povodom uhićenja Željka Keruma, predsjednika Hrvatske građanske stranke i bivšeg splitskog gradonačelnika, oglasio se i Marinko Biškić, gradski vijećnik Grada Splita iz redova stranke Možemo.

Kerum je uhićen u Veloj Luci, a slučaj vodi PNUSKOK po nalogu USKOK-a. Uhićenja i hitne dokazne radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Istraga se povezuje s aferom "Konoba Pršut" u Kaštel Štafiliću, odnosno s bespravnom gradnjom i spornom legalizacijom objekata na Kerumovu imanju.

Marinko Biškić poznati je splitski poduzetnik i čokolatijer koji stoji iza brenda Nadalina, ali i glazbenik te dugogodišnji sudionik splitske rock-scene. Na posljednjim lokalnim izborima bio je kandidat koalicije SDP – Možemo – Direkt za zamjenika gradonačelnika, a danas je gradski vijećnik iz redova Možemo.

"Da je ovo bila udarna vijest prije 12 godina, to bi mojoj firmi nešto značilo. Danas je prekasno da bih se veselio", kratko nam je komentirao Biškić.

Podsjetimo, Kerum je u zatvoru bio i krajem prošle godine, kada je na splitskim Bilicama proveo božićne blagdane služeći kaznu zbog prometnih prekršaja.