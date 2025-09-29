„Birtija“ – nijemi klasik vraća se na veliko platno uz glazbu uživo

Jedan od najzanimljivijih projekata hrvatske filmske baštine prikazat će se ovih dana splitskoj publici. U petak, 3. listopada, na platou ispred Etnografskog muzeja Split održat će se projekcija igranog crno-bijelog nijemog filma Birtija redatelja Joze Ivakića, nastalog davne 1929. godine u produkciji Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar.

Program organiziraju Kin-o-zvuk i Etnografski muzej Split, a projekciju će svirkom uživo pratiti sisački bend LHD, koji je skladao originalnu glazbu za film. Riječ je o vrhunskim hrvatskim rock glazbenicima koji su pod poznatijim imenima Bambi Molesters i The Strange stekli poštovanje i fanova i kritike, ne samo u Hrvatskoj.

Radnja polusatnog filma donosi dramatičnu priču o slavonskoj seljanki Anki, koja nakon ubojstva oca u pijanoj svađi razvija netrpeljivost prema alkoholu i pijančevanju. U brak s Franjom ulazi tek nakon što joj obeća da se nikada neće napiti, no on prekrši obećanje i tone u alkoholizam. Priča postaje intimna studija razaranja obitelji i zajednice pod teretom ovisnosti.

Za tadašnje vrijeme riječ je o iznimno ambicioznom projektu –Škola narodnog zdravlja Andrije Štampara, u sklopu sveobuhvatnog projekta modernizacije društva u segmentu zaštite zdravlja, odlučila je igranim filmovima prenijeti prosvjetiteljske poruke seoskom stanovništvu. Ivakić je snimao na izvornim slavonskim lokacijama i okupio profesionalne glumce, ali je glavnu ulogu povjerio naturščiku Branku Marjanoviću koji će kasnije postati jedan od ključnih hrvatskih redatelja i montažera. Kvaliteta produkcije omogućila je da se Birtija ne prikazuje samo u seoskim sredinama, već i u gradskim kinima diljem tadašnje Jugoslavije.

Izvorni film bio je snimljen na osjetljivoj i zapaljivoj nitratnoj vrpci, a danas ga u digitalnom obliku možemo gledati zahvaljujući opsežnoj restauraciji koju je provela Hrvatska kinoteka Hrvatskog državnog arhiva. Time je spašen neprocjenjiv dio kulturne baštine i omogućeno da suvremena publika vidi film u izvornom sjaju.

Posebnu dimenziju projekciji daje bend LHD, koji je za Birtiju skladao originalnu glazbu. Njihov autorski potpis donosi svježinu i snagu koje naglašavaju dramske momente filma i istodobno spajaju gotovo stotinu godina staru priču s današnjim vremenom. Nakon projekcije bend će održati i koncert, čime će publika dobiti zaokruženo glazbeno-filmsko iskustvo.

Film Birtija nije samo povijesni kuriozitet, već i svjedočanstvo kako je film u prvoj polovici 20. stoljeća služio kao sredstvo društvene edukacije i mijenjanja navika. Njegove teme – alkoholizam, razaranje obitelji i zajednice – jednako su aktualne i danas, dok restauracija i nova glazbena pratnja pokazuju koliko je živa i inspirativna hrvatska filmska baština.