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Birimiša objavila fotografiju iz Knina 1995. i žestoko uzvratila Stričeviću: "Nemojte mi vi određivati kako se voli Hrvatska"

Odgovor HDZ-ovcu Stričeviću
Anita Birimiša

Nezavisna gradska vijećnica s liste Centra Anita Birimiša oštro je odgovorila gradskom vijećniku Bruni Stričeviću, koji je ranije prozvao vijećnike Centra jer nitko od njih nije sudjelovao na polaganju vijenaca uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Stričević je pritom poručio kako oni koji nisu iskazali počast braniteljima "nikada nisu ni trebali upravljati Splitom". Birimiša je odgovorila objavom u kojoj je naglasila da se njezino domoljublje i zahvalnost prema hrvatskim braniteljima ne mogu mjeriti nazočnošću na jednom protokolarnom događaju ni fotografijama.

Stričević žestoko prozvao Centar: "Nikada nisu ni trebali upravljati Splitom"

"Svoj sam doprinos dala onda kada ga je trebalo dati"

"Gospodine Stričeviću, moje hrvatsko domoljublje i zahvalnost prema onima koji su stvarali i branili ovu državu ne mjeri se jednim polaganjem vijenca, niti se dokazuje fotografijama. Svoj sam doprinos dala onda kada ga je trebalo dati, bez velike priče, bez pompoznosti i bez naslikavanja", poručila je Anita Birimiša. Stričeviću je jasno poručila da joj ne treba određivati na koji se način voli Hrvatska i iskazuje zahvalnost ljudima kojima država duguje svoju slobodu. "Zato mi nemojte Vi određivati kako se voli Hrvatska i kako se odaje počast onima kojima dugujemo slobodu", navela je.

"Meni je vrijeme za rad, a ne za život od naslikavanja"

Birimiša se osvrnula i na svoj posao, istaknuvši da je trenutačno vrhunac turističke sezone te da svoj život i egzistenciju osigurava vlastitim radom. "Danas sam gradska vijećnica, a svoj kruh zarađujem svojim radom. Špica je sezone i meni je vrijeme za rad, a ne za život od naslikavanja", poručila je.

Potom je uputila još jednu oštru poruku, ustvrdivši da postoje oni koji svoj doprinos daju kada je potrebno, ali i oni koji ga pokazuju tek kada su u središtu pozornosti. "Neki svoj doprinos daju kad treba. Neki ga pokazuju kad ih se gleda. Ja sam svoje pokazala onda kada je bilo najvažnije. I na tome ću ostati. Bez potrebe za dodatnim objašnjavanjem i bez naslikavanja", napisala je Birimiša.

Objavila fotografiju iz Knina iz kolovoza 1995. godine

Uz odgovor Stričeviću, Birimiša je objavila i fotografiju snimljenu kod crkve svetog Ante u Kninu u kolovozu 1995. godine, neposredno nakon vojno-redarstvene operacije Oluja. "Tada se nije išlo zbog fotografije, protokola ni političkog marketinga. Išlo se jer je trebalo", zaključila je nezavisna vijećnica Anita Birimiša.

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