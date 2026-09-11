Sve više vlasnika kuća, vikendica i ugostiteljskih objekata traži rješenja koja omogućuju ugodan boravak na otvorenom tijekom cijele godine. Upravo zato bioklimatske pergole postaju jedan od najtraženijih dodataka modernim terasama i vrtovima.

Među vodećim proizvođačima u Sloveniji posebno se ističe Misteral, tvrtka s više od 3.500 uspješno izvedenih projekata i dugogodišnjom tradicijom razvoja vrhunskih rješenja za natkrivanje terasa. Njihove bioklimatske pergole kombiniraju inovativnu tehnologiju, vrhunske materijale i individualnu izradu po mjeri, čime korisnicima pružaju maksimalnu udobnost tijekom svih godišnjih doba.

Što bioklimatsku pergolu čini drugačijom od klasične nadstrešnice?

Za razliku od tradicionalnih nadstrešnica, bioklimatske pergole po mjeri opremljene su pomičnim aluminijskim lamelama koje se mogu rotirati i prilagođavati vremenskim uvjetima.

To znači da korisnik može:

regulirati količinu sunčeve svjetlosti,

stvarati prirodnu ventilaciju,

zaštititi prostor od kiše,

smanjiti pregrijavanje terase tijekom ljeta,

koristiti vanjski prostor tijekom većeg dijela godine.

Takva fleksibilnost omogućuje stvaranje ugodne mikroklime bez obzira na vremenske uvjete.

Misteral pergole imaju najveći kut rotacije lamela na tržištu

Jedna od najvećih prednosti Misteral bioklimatskih pergola je patentirani sustav lamela koje se mogu zakretati do čak 160 stupnjeva.

To korisnicima omogućuje precizniju kontrolu sjene i protoka zraka u usporedbi s brojnim standardnim rješenjima na tržištu.

Posebno je važno što su lamele uvijek postavljene paralelno s objektom, čime se postiže optimalna zaštita od sunca tijekom ljetnih mjeseci te bolji prodor prirodne svjetlosti tijekom zime.

Rezultat je ugodniji boravak na terasi i manja izloženost ekstremnim temperaturama.

Patentirani sustav odvodnje bez kapanja nakon kiše

Mnogi vlasnici pergola susreću se s problemom kapanja vode nakon prestanka kiše.

Misteral je razvio patentirani pomični žlijeb koji se automatski prilagođava položaju lamela i učinkovito odvodi oborinsku vodu kroz integrirani sustav odvodnje.

Zahvaljujući tome terasa ostaje suha, a lamele se mogu ponovno otvoriti vrlo brzo nakon prestanka oborina bez neugodnog kapanja po vrtnom namještaju ili podnim oblogama.

Projektirane za zahtjevne vremenske uvjete

Slovenska klima donosi velike temperaturne razlike, obilne kiše, snijeg i jake udare vjetra.

Zbog toga su Misteral pergole konstruirane kako bi izdržale:

udare vjetra do 200 km/h,

opterećenje snijegom do 300 kg/m²,

intenzitet oborina do 230 mm/h,

dugotrajnu izloženost UV zračenju i vlazi.

Konstrukcija je izrađena od visokokvalitetnog aluminija i nehrđajućeg čelika, što osigurava iznimnu otpornost na koroziju i dug životni vijek.

Izrada po mjeri za svaki objekt

Svaki dom i svaka terasa imaju svoje specifičnosti.

Zato Misteral svaku pergolu izrađuje prema individualnim zahtjevima kupca.

Pergole se mogu izvesti kao:

zidne pergole,

samostojeće pergole,

pergole uz bazene,

pergole za ljetne kuhinje,

pergole za restorane i kafiće,

pergole povezane s carport nadstrešnicama.

Takav pristup omogućuje savršeno uklapanje u arhitekturu objekta te stvaranje jedinstvenog vanjskog prostora.

Više od pergole

Moderna bioklimatska pergola danas predstavlja mnogo više od same zaštite od sunca.

Misteral nudi brojne dodatke koji dodatno povećavaju funkcionalnost:

ZIP screen sjenila,

LED rasvjetu,

infracrvene grijače,

automatsko upravljanje,

senzore za kišu i vjetar,

upravljanje putem aplikacije.

Takva oprema omogućuje korištenje pergole od ranog proljeća pa sve do kasne jeseni, a često i tijekom zimskih mjeseci.

Profesionalna montaža kao jamstvo dugoročnog zadovoljstva

Kvalitetna pergola zahtijeva jednako kvalitetnu izvedbu.

Misteral zato koristi vlastite stručne montažne ekipe koje brinu o svakom detalju projekta.

Proces uključuje:

besplatno savjetovanje,

precizna mjerenja,

statičke proračune,

analizu sunčeve izloženosti,

plan odvodnje oborinske vode,

profesionalnu montažu.

Takav pristup osigurava da pergola ne bude samo estetski privlačna, nego i tehnički besprijekorna.

Do 25 godina jamstva

Kupnja bioklimatske pergole predstavlja dugoročnu investiciju.

Misteral svojim kupcima nudi do 25 godina jamstva na konstrukciju, što dodatno potvrđuje kvalitetu korištenih materijala i proizvodnih procesa.

Uz minimalno održavanje pergola zadržava svoj izgled i funkcionalnost desetljećima.

Zašto odabrati Misteral bioklimatsku pergolu?

Glavne prednosti Misteral pergola uključuju:

više od 3.500 realiziranih projekata,

patentirane tehnološke inovacije,

rotaciju lamela do 160°,

napredan sustav odvodnje,

otpornost na ekstremne vremenske uvjete,

izradu po mjeri,

vrhunske materijale,

profesionalnu montažu,

pametne sustave upravljanja,

do 25 godina jamstva.

Za sve koji žele maksimalno iskoristiti svoju terasu, vrt ili ugostiteljski prostor, Misteral bioklimatske pergole predstavljaju dugoročno rješenje koje spaja estetiku, funkcionalnost i vrhunsku kvalitetu.

Osim bioklimatskih pergola, Misteral nudi i druga visokokvalitetna rješenja za uređenje i zaštitu vanjskih prostora:

Fiksne pergole za trajnu zaštitu terasa i vanjskih prostora

za trajnu zaštitu terasa i vanjskih prostora Pergole sa staklenim krovom za maksimalnu prirodnu osvijetljenost tijekom cijele godine

za maksimalnu prirodnu osvijetljenost tijekom cijele godine Pergole s platnenim krovom za elegantno i fleksibilno zasjenjivanje

za elegantno i fleksibilno zasjenjivanje Nadstrešnice za automobile (carport) modernog dizajna i vrhunske otpornosti

modernog dizajna i vrhunske otpornosti Nadstrešnice za ulazna vrata koje pružaju dodatnu zaštitu i estetski nadopunjuju objekt

koje pružaju dodatnu zaštitu i estetski nadopunjuju objekt ZIP screen rolo za zaštitu od sunca, vjetra i neželjenih pogleda

za zaštitu od sunca, vjetra i neželjenih pogleda Brisoleji za učinkovito zasjenjivanje staklenih površina i bolju energetsku učinkovitost

za učinkovito zasjenjivanje staklenih površina i bolju energetsku učinkovitost Kasetne tende za terase, balkone i ugostiteljske objekte

za terase, balkone i ugostiteljske objekte LED rasvjeta, vremenski senzori i pametno upravljanje za dodatnu udobnost korištenja

za dodatnu udobnost korištenja Izrada po mjeri i stručna montaža prilagođena svakom projektu i objektu

Zahvaljujući širokoj ponudi proizvoda, Misteral omogućuje cjelovito uređenje vanjskog prostora uz usklađen dizajn, vrhunsku funkcionalnost i dugotrajan vijek trajanja.

Najčešća pitanja o bioklimatskim pergolama

Što je bioklimatska pergola?

Bioklimatska pergola je moderna aluminijska konstrukcija s pomičnim lamelama koje omogućuju regulaciju sjene, ventilacije i zaštite od vremenskih uvjeta.

Kako rade bioklimatske pergole?

Rotacijom lamela korisnik kontrolira količinu sunčeve svjetlosti, protok zraka i zaštitu od kiše.

Jesu li bioklimatske pergole vodonepropusne?

Da. Kada su lamele zatvorene, voda se odvodi kroz integrirani sustav odvodnje.

Koliko su otporne na vjetar?

Misteral bioklimatske pergole testirane su za otpornost na vjetar do 200 km/h.

Mogu li izdržati snijeg?

Da. Konstrukcija može podnijeti opterećenje snijegom do 300 kg/m².

Koji je vijek trajanja bioklimatske pergole?

Uz pravilnu montažu i minimalno održavanje pergola može trajati nekoliko desetljeća.

Mogu li se pergole izraditi po mjeri?

Da. Misteral svaku pergolu prilagođava dimenzijama objekta i željama kupca.

Mogu li naknadno dodati ZIP sjenila ili LED rasvjetu?

Da. Većina dodatne opreme može se uključiti odmah ili naknadno.

Je li moguće upravljanje putem mobilne aplikacije?

Da. Misteral nudi pametna rješenja za daljinsko upravljanje pergolom.

Isplati li se ulaganje u bioklimatsku pergolu?

Da. Pergola povećava udobnost korištenja vanjskog prostora, estetsku vrijednost nekretnine i funkcionalnost terase tijekom cijele godine.