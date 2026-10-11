Biokemičarka upozorava na poznati proizvod iz naših ormara: Ne koristite ga na otvorenom u prostoriji

Biokemičarka dr. Sylvia Daunert upozorava da se kemikalije iz takvih proizvoda mogu nakupljati u zraku zatvorenih prostorija, osobito kada se često koriste i kada nema dobre ventilacije

U našim se domovima nalaze deseci proizvoda o čijem sastavu gotovo nikada ne razmišljamo. Većina njih, kada se koristi pravilno, neće sama po sebi uzrokovati ozbiljnu bolest, no neki sadrže kemikalije čija dugotrajna ili nepravilna uporaba može predstavljati zdravstveni rizik. Stručnjaci pritom naglašavaju da nema razloga za paniku ako smo nekom proizvodu bili povremeno izloženi. Kada je riječ o mogućem riziku od raka, važni su količina, način korištenja i trajanje izloženosti. Jedan od proizvoda na koji posebno upozoravaju jesu kuglice protiv moljaca, piše Yahoo Health.

Riječ je zapravo o pesticidima namijenjenima uništavanju moljaca i drugih nametnika koji mogu oštetiti odjeću. Kuglice obično sadrže visoke koncentracije naftalena ili paradiklorbenzena (1,4-diklorbenzena), tvari koje iz krutog stanja postupno prelaze izravno u plinovito, procesom koji se naziva sublimacija. Upravo zbog toga njihov karakterističan miris nije samo miris proizvoda već on znači da su kemijske pare prisutne u zraku.

Biokemičarka dr. Sylvia Daunert sa Sylvester Comprehensive Cancer Centera Sveučilišta u Miamiju upozorava da se kemikalije iz takvih proizvoda mogu nakupljati u zraku zatvorenih prostorija, osobito kada se često koriste i kada nema dobre ventilacije. Slično upozorava i profesorica biokemije i molekularne biologije dr. Sapna Deo. 'Kuglice protiv moljaca sadrže pesticidne kemikalije poput naftalena ili paradiklorbenzena koje postupno otpuštaju pare. Namijenjene su uništavanju moljaca u zatvorenim spremnicima i ne bi ih trebalo ostavljati na otvorenom u prostorima gdje ljudi i kućni ljubimci mogu udisati te pare', objašnjava.

Drugim riječima, njihovo ostavljanje po otvorenim ormarima, sobama ili drugim zatvorenim prostorima nije isto što i korištenje proizvoda točno prema uputama proizvođača. Naftalen nije prisutan samo u kuglicama protiv moljaca. Može se pronaći i u duhanskom dimu, ispušnim plinovima te dimu nastalom pri požarima. Izloženost većim količinama naftalena može oštetiti crvene krvne stanice i poremetiti njihov normalan rad, a ozbiljnija izloženost može imati posljedice i za druge organe. Dr. Deo navodi da je dugotrajna izloženost posebno problematična zbog mogućih kroničnih zdravstvenih učinaka, prenosi Večernji.

I naftalen i paradiklorbenzen predmet su procjena zbog njihove moguće kancerogenosti. To, međutim, ne znači da će osoba koja je nekoliko puta koristila kuglice protiv moljaca zbog toga dobiti rak. Klasifikacija neke tvari kao moguće kancerogene govori o potencijalnoj opasnosti pod određenim uvjetima izloženosti, a ne o tome da će svaka izložena osoba oboljeti.

Kuglice protiv moljaca mogu izazvati i neposrednije probleme. Među mogućim simptomima izloženosti njihovim parama dr. Deo navodi glavobolju, mučninu i nadraženost dišnog sustava, dok ozbiljnija ili dugotrajna izloženost može imati teže posljedice. Pulmolog dr. Ashraf Elsayegh naglašava da je posebno važna dugotrajnost izloženosti. Problem je i to što se kuglice protiv moljaca često drže upravo u ormarima i drugim slabo prozračenim prostorima. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se takvi pesticidni proizvodi ne koriste kao univerzalni 'osvježivači' ili sredstva za tjeranje nametnika po kući, već isključivo na način naveden na deklaraciji. Posebno ih treba držati izvan dohvata djece i životinja.

Kuglice protiv moljaca nisu jedini proizvod na koji treba obratiti pozornost. Stručnjaci spominju i druge potencijalne izvore neželjenih kemikalija u zatvorenim prostorima, primjerice neke proizvode koji mogu ispuštati formaldehid, dim svijeća i tamjana te pojedina sredstva za uništavanje korova. No ni ovdje nije dobro sve proizvode stavljati u isti koš. Rizik ovisi o konkretnoj kemikaliji, koncentraciji, učestalosti i trajanju izloženosti, a dokazi o povezanosti pojedinih tvari s rakom nisu jednako snažni. Praktične mjere mogu biti vrlo jednostavne: redovito provjetravanje prostorija, smanjivanje nepotrebne uporabe pesticida i drugih intenzivno mirisnih kemijskih proizvoda te pridržavanje uputa na ambalaži.