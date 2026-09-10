Bio je njemačka nogometna zvijezda, a onda je sve izgubio: Kokain, milijuni i prijevara

Nekadašnji njemački reprezentativni vratar Eike Heinrich Immel osuđen je zbog prijevare nakon što od prijatelja nije vratio 34.000 eura koje je posudio. Iako je tužiteljstvo tražilo zatvorsku kaznu, sud u Marburgu odlučio mu je izreći dvije godine uvjetno.

Tužiteljstvo je za bivšeg vratara tražilo 29 mjeseci zatvora, no sudac Dominik Balzer odlučio mu je pružiti priliku da izbjegne odlazak iza rešetaka.

"Ako u budućnosti ponovite kazneno djelo, idete izravno u zatvor", upozorio je sudac Immela.

Nekadašnji nogometaš, koji je sa Zapadnom Njemačkom 1980. godine osvojio naslov europskog prvaka, mora se podvrgnuti liječenju od ovisnosti o drogama, a određeno mu je i 200 sati rada za opće dobro.

Novac posudio zbog ovisnosti o kokainu

Immel je tijekom bogate karijere branio za Borussiju Dortmund, Stuttgart i Manchester City, a za njemačku reprezentaciju upisao je 19 nastupa. Na sudu je završio nakon što je od prijatelja posudio 30.000 funti, odnosno oko 34.000 eura, koje nije vratio. Prema navodima iz postupka, novac je posudio zbog ovisnosti o kokainu.

Njegov odvjetnik Burkhard Benecken smatra da bivšem nogometašu prije svega treba liječenje.

"Uvjeren sam da gospodin Immel neće činiti nova kaznena djela ako se podvrgne liječenju od ovisnosti o kokainu. On nije netko tko vara ljude kako bi mogao voziti Ferrari. Njemu je prije svega potrebna pomoć", rekao je Benecken.

Potrošio 11 milijuna eura

Immel je pred sudom govorio i o financijskom krahu koji je uslijedio nakon završetka njegove nogometne karijere. Priznao je da nikada nije naučio upravljati novcem te da je nakon razvoda nizom loših ulaganja potrošio čak 11 milijuna eura.

Kazao je i da su mu s vremenom leđa okrenuli brojni ljudi iz nogometnog svijeta.

"Mogu samo ponoviti koliko mi je sve ovo bolno. Neću više lagati i nadam se drugoj prilici. Nisam imao ni zdravstveno osiguranje, a stalno sam imao problema s ovrhama. Nitko iz nogometnog svijeta nije htio imati posla sa mnom. Želim promijeniti svoj život", rekao je Immel.

Bivši vratar sada se nada novom početku. Kao jednu od mogućnosti za budućnost spomenuo je rad u kampovima za obuku vratara, a otkrio je i da je dobio ponude za sudjelovanje u reality emisijama.