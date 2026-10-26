Bio je inspiracija za Smojina dotura Vicu: Za njegova mandata osnovan je Hajduk i obnovljen zvonik sv. Duje

Povjesničar dr. sc. Marijan Čipčić, autor brojnih izložbenih i publicističkih projekata, nekadašnji kustos Muzeja grada Splita i predsjednik Društva prijatelja kulturne baštine Splita, autor je izložbe i kataloga Splitski gradonačelnici (1882.–1918.): život i uspomene. Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je 2020. godine ovom katalogu nagradu za najbolji izdavački projekt. Muzej grada Splita time je prvi put osvojio ovu prestižnu strukovnu nagradu, svojevrsni „muzejski Oscar“. U ovom serijalu donosimo biografije splitskih gradonačelnika koji su svojim djelovanjem trajno zadužili grad, popraćene ilustracijama predmeta predstavljenih na izložbi i stručno obrađenih u katalogu.

Od pravaša do čela Hrvatske stranke

Omiljeni splitski načelnik, pravnik i osebujni književnik Vicko Mihaljević rođen je u Splitu 5. travnja 1861. godine. Pravo je studirao u Grazu, a odvjetnički ispit položio u Zadru. Tijekom svoje karijere obnašao je brojne vodeće dužnosti u tvrtkama, financijskim ustanovama i kulturnim društvima.

U političkom djelovanju priključio se struji mladih pravaša predvođenih Antom Trumbićem i Franom Supilom, a 1908. godine, nakon ostavki Pera Čingrije i Ante Trumbića na čelne dužnosti, izabran je za predsjednika Hrvatske stranke, nastale 1905. godine ujedinjenjem Narodne hrvatske stranke i Stranke prava u Dalmaciji.

Veliki zahvati u Splitu: Rasvjeta na Rivi, obnova zvonika sv. Duje i Hrvatski dom

Za vrijeme Mihaljevićeva mandata posebna se pozornost posvećivala uređenju grada i poboljšanju komunalne infrastrukture. Postignut je dogovor između općinske uprave i Plinare o postavljanju javne rasvjete duž čitave Rive. U ožujku 1908. godine Općinsko vijeće odobrilo je dogovor s Upravom željeznica o izgradnji puta od Strossmayerove obale do Bačvica, kao i o gradilištu za Veliku realku. Mihaljević se zauzimao i za gradnju javnih putova te uređenje Marjana. U Slatinama na otoku Čiovu otkupio je zemljište za gradnju škole.

Za vrijeme Mihaljevićeva mandata dovršena su i dva važna graditeljska pothvata. To su bili obnova zvonika sv. Duje i gradnja Hrvatskog doma. Obnova zvonika, započeta još u jesen 1886. godine, trajala je više od dva desetljeća. Posljednja drvena skela uklonjena je 21. studenoga 1908., a 2. prosinca iste godine održana je svečanost posvete obnovljenog zvonika. Zgrada Hrvatskog doma svečano je otvorena 13. rujna 1908. godine.

Njegov lik nadahnuo je Miljenka Smoju, a za njegova mandata osnovan je Hajduk

Mihaljević je ostao zapamćen i po svojoj osebujnoj osobnosti i smislu za humor. Rado se družio sa splitskim osobenjacima i bio poznat po šalama, a upravo je Miljenku Smoji poslužio kao inspiracija za lik načelnika dotura Vice u televizijskoj seriji Velo misto. Zanimljiva je podudarnost da je Boris Buzančić, koji je u seriji utjelovio dotura Vicu, poslije i sam obnašao dužnost gradonačelnika Zagreba.

Zanimljiv je podatak da je za vrijeme Mihaljevićeva mandata, na inicijativu splitskih studenata u Pragu, po odobrenju Namjesništva za Dalmaciju u Zadru, 13. veljače 1911. godine utemeljen Hajduk.

Iznenadna smrt i veliki sprovod koji je ostao zabilježen na filmu

Vicko Mihaljević iznenada je preminuo 25. lipnja 1911. godine od posljedica moždanog udara. Pokopan je na Sustipanu uz veliki ispraćaj svojih sugrađana. Njegov sprovod snimio je Josip Bepo Karaman, splitski poduzetnik i vlasnik kina Karaman. Sačuvane filmske sekvence sprovoda poslije je pronašao i sastavio Duško Kečkemet, zahvaljujući kojemu je ovaj vrijedan zapis sačuvan do danas.