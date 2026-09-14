Bio je dječak iz kultnog filma, a danas ga mnogi ne bi prepoznali: Znate li o kome je riječ?

Haley Joel Osment imao je samo 11 godina kada je izgovorio rečenicu koja je postala jedna od najpoznatijih u povijesti filma – "I see dead people".
Uloga dječaka Colea Seara u kultnom "Šestom čulu" preko noći ga je pretvorila u jednu od najvećih dječjih zvijezda Hollywooda, no njegov život nakon golemog uspjeha nije uvijek bio jednostavan.
Osment je rođen 10. travnja 1988. u Los Angelesu, a pred kamerama se našao vrlo rano. Jedna od njegovih prvih zapaženih filmskih uloga bila je ona u "Forrestu Gumpu", gdje je utjelovio sina glavnog junaka kojeg je igrao Tom Hanks.
Pravi trenutak koji mu je promijenio život stigao je 1999. godine. Uz Brucea Willisa pojavio se u psihološkom trileru M. Nighta Shyamalana "Šesto čulo", a njegova izvedba oduševila je publiku i kritičare. Za ulogu je kao dječak bio nominiran za Oscara za najboljeg sporednog glumca.
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Nakon toga nastavile su se nizati velike uloge. Glumio je u filmu "Pay It Forward" uz Helen Hunt i Kevina Spaceyja, a Steven Spielberg povjerio mu je glavnu ulogu Davida u filmu "A.I. Artificial Intelligence". Pojavio se i u filmu "Secondhand Lions", piše Dnevnik.hr.
Ipak, za razliku od brojnih dječjih zvijezda, Osment je u jednom trenutku odlučio usporiti. Umjesto da pod svaku cijenu ostane u središtu holivudske pozornosti, preselio se u New York i posvetio obrazovanju. Studirao je eksperimentalno kazalište na Sveučilištu New York, a poslije je priznao da je godinama prihvaćao projekte koje gotovo nitko nije gledao jer je želio shvatiti želi li se glumom doista baviti cijeli život.
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S vremenom se i njegov izgled znatno promijenio. Dječaka nježnog lica kojeg publika pamti iz "Šestog čula" zamijenio je odrasli muškarac s bradom, a Osment je svojedobno otkrio da mu je upravo brada pomagala da bude manje prepoznatljiv u javnosti.
Iako nikada više nije dosegnuo razinu planetarne slave koju je imao kao dijete, glumu nije napustio. Okrenuo se karakternim, komičnim i neobičnijim ulogama, a posljednjih godina publika ga je mogla gledati u serijama poput "The Kominsky Method" i "What We Do in the Shadows", dok se 2024. pojavio i u filmu "Blink Twice". Posudio je glas i likovima u brojnim projektima, među kojima posebno mjesto zauzima popularni serijal videoigara "Kingdom Hearts".
Dok je njegov profesionalni put dobro dokumentiran, o Osmentovu ljubavnom životu zna se vrlo malo. Glumac svoj privatni život godinama drži podalje od tabloida i društvenih mreža te javno ne govori mnogo o svojim vezama.