"Bio je dečko s tribine": Dalmacija i Hercegovina digle se za Mišu. Skupio se novac, priprema se njegov odlazak u Njemačku

Veliki val solidarnosti koji se posljednjih dana proširio Dalmacijom i Hercegovinom donio je impresivan rezultat. U samo tjedan dana u sklopu akcije „Svi za Mišu!“ prikupljeno je ukupno 75.567,77 konvertibilnih maraka i 128.132,43 eura za liječenje teško stradalog 28-godišnjeg Miše Sabljića.

Nove podatke objavio je DPH Tomislavgrad, čiji su se članovi zajedno s brojnim navijačima Hajduka uključili u veliku akciju pomoći mladiću koji je godinama i sam bio dio navijačkog svijeta.

Mišo je teško stradao 25. srpnja na Braču, nakon čega je hospitaliziran u KBC-u Split. Zadobio je tešku ozljedu kralježnice i leđne moždine, a nastavak liječenja planiran je u specijaliziranom centru u Heidelbergu u Njemačkoj.

Za prvih šest mjeseci liječenja potrebno je 296.746 eura, dok je za medicinski transport potrebno dodatnih 22.850 eura.

Radi se na organizaciji odlaska u Njemačku

Iz DPH Tomislavgrad sada stiže i važna vijest – aktivno se radi na organizaciji Mišina premještaja na liječenje u Njemačku.

Prema trenutačnom planu, Mišo bi prema Njemačkoj trebao krenuti krajem idućeg tjedna. Upravo je organizacija njegova odlaska i nastavka liječenja sada jedan od najvažnijih koraka cijele akcije.

No troškovi neće završiti njegovim odlaskom u Njemačku. Iz DPH Tomislavgrad naglašavaju da će prikupljeni novac, osim za samo liječenje i transport, biti potreban i za brojne troškove koji Mišu očekuju tijekom oporavka.

Riječ je, među ostalim, o potrebnim pomagalima, terapijama, prilagodbi prostora te svemu drugome što će mu biti potrebno u razdoblju koje slijedi.

„Još jednom smo pokazali da smo uz njega i da hajdučko srce kuca najsnažnije onda kada je najpotrebnije. U ime Miše i njegove obitelji, hvala svima na svakoj donaciji, poruci i pruženoj podršci! Miše, sretno! Čekamo te!“, poručili su iz DPH Tomislavgrad.

„Bio je dečko s tribine“

A upravo Mišina dugogodišnja povezanost s Hajdukom objašnjava zašto je akcija izazvala tako snažan odaziv među navijačima s obje strane granice.

Razgovarali smo s jednim od članova ekipe iz Hercegovine uključene u akciju. Ispričao nam je da Mišo nije bio netko tko bi tek povremeno došao na utakmicu. Godinama je bio dio ekipe i života na tribini.

„Bio je dečko s tribine. Cijeli život je s nama išao po utakmicama. Često je bio s nama u društvu, išao je na gostovanja i na domaće utakmice. Baš je bio aktivan“, ispričao nam je.

Upravo zato navijačka solidarnost koja se posljednjih dana stvorila oko Miše ima dodatnu težinu. Ljudi s kojima je godinama dijelio tribinu sada su se uključili u njegovu najvažniju životnu utakmicu.

Pomoć se prikuplja kroz više kanala, među ostalim preko Humanitarnog kluba navijača Hajduka Bilo srce i DPH Tomislavgrad, a u akciju se uključio i sam Hajduk.

Hajduk se uključio akcijom na Poljudu

Klub je akciju povezao i s prvenstvenom utakmicom protiv Slaven Belupa na Poljudu. Cijena svake ulaznice povećana je za jedan euro, a taj dodatni euro namijenjen je pomoći Miši i njegovoj obitelji.

Hajduk je odlučio napraviti još jedan korak – na svaku prodanu ulaznicu klub će donirati dodatni euro. To znači da će svaka kupljena ulaznica donijeti ukupno dva eura pomoći za Mišu.

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Klub se prethodno uključio i humanitarnim aukcijama dijelova opreme svojih igrača, a akcija je u kratkom vremenu okupila navijače, prijatelje, građane i brojne druge koji žele pomoći.

Od Tomislavgrada i Hercegovine do Splita i Poljuda, priča koja je počela među Mišinim prijateljima s tribine tako je prerasla u veliki val solidarnosti.

U samo tjedan dana prikupljeni su deseci tisuća konvertibilnih maraka i više od 128 tisuća eura, a sada se radi na sljedećem velikom koraku – organizaciji njegova premještaja u Njemačku i nastavku liječenja.

Posebnu težinu cijeloj akciji daje činjenica da je u samo nekoliko dana povezala ljude s obje strane granice. Mišini prijatelji iz Hercegovine, navijači u Dalmaciji, brojni donatori i sam Hajduk uključili su se s istim ciljem – osigurati mu što bolje uvjete za nastavak liječenja i sve ono što će mu biti potrebno nakon njega.

Prikupljeni iznos zato predstavlja tek jedan, premda iznimno važan korak. Dok se privode kraju pripreme za njegov premještaj u Njemačku, akcija se nastavlja, a njezin dosadašnji odjek pokazao je koliko daleko može dosegnuti solidarnost ljudi koje povezuju Hajduk, tribina i prijateljstvo.