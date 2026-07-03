“Bilo jednom u kinu” na “Mistu za film”

U ponedjeljak 6. srpnja, u bašti Rodilišta kulture (Sinj, Petrovac 2), u sklopu SKUP-ova programa Misto za film, prikazuje se film “Bilo jednom u kinu” (2026., 99’). Projekcija počinje u 21:15, a ulaz je slobodan.

Bilo jednom u kinu hvaljena je irska humoristična drama redatelja i scenarista Davida Gleesona, inspirirana njegovim odrastanjem u obitelji vlasnika kina čiji je otac ostvario najdužu kino karijeru u Irskoj. Radnja filma prati vlasnika kina Earla Clancyja koji se tijekom jedne večeri suočava s nizom problema tijekom održavanja filmske projekcije. Ova topla i nostalgična priča, u kojoj glavne uloge tumače irske glumačke zvijezde Colin Morgan, Calam Lynch, Niamh Cusack i India Mullen, predstavlja šarmantno ljubavno pismo kinu, njegovim zaposlenicima i posjetiteljima. Važnost filma leži u njegovom slavljenju zajednice i očuvanju tradicije zajedničkog gledanja filmova koja polako nestaje u digitalnom dobu. Nakon uspješne premijere na filmskom festivalu u Dublinu, film je osvojio srca publike i priznanja kritike zbog svog emotivnog naboja i autentičnog prikaza kinematografske strasti.

Program Misto za film u 2026. godini sufinancira se sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Grada Sinja. Dio je SKUP-ova godišnjeg programa ‘Kultura u zaleđu’ koji se financira iz sredstava podrške Zaklade ‘Kultura nova’.