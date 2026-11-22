Postoje trenuci kada riječi jednostavno nisu dovoljne. Kada srce želi reći nešto toliko veliko da to ne može stati u običnu poruku, buket cvijeća ili večeru uz svijeće. A onda se pojavi netko tko odluči da će njegovu ljubav, umjesto papira, nositi čitava planina.

Upravo takva romantična scena zabilježena je u Dalmaciji. Usred noćne tame, na planinskom obronku, zasjale su četiri jednostavne, ali čarobne riječi: „UDAJ SE ZA MENE“.

Svjetleći natpis, vidljiv iz velike udaljenosti, pretvorio je tamnu planinu u pozornicu jedne nesvakidašnje ljubavne priče. Fotografija prizora pojavila se na Portalu.hr, a iza svega stoji zasad nepoznati romantik koji je odlučio da njegova prosidba neće biti baš obična.

Kad planina postane ljubavno pismo

Možemo samo zamišljati koliko je truda, planiranja i uzbuđenja bilo potrebno da se ovakva zamisao ostvari. Trebalo je odabrati mjesto, pripremiti svjetleća slova i pobrinuti se da pitanje bude dovoljno veliko da ga ugleda ona kojoj je namijenjeno.

No možda je najljepše upravo ono što se ne vidi na fotografiji. Onaj trenutak iščekivanja, ubrzani otkucaji srca i nada da će osoba kojoj je poruka upućena izgovoriti samo jednu riječ.

Da.

Jednu od najkraćih riječi našega jezika, ali i jednu od onih koje mogu promijeniti cijeli život.

Jer dok se gradovima i mjestima svakodnevno šire svjetla automobila, kuća i uličnih svjetiljki, ove su noći neka svjetla imala sasvim drukčiju svrhu. Nisu osvjetljavala put. Ona su nekome trebala pokazati put do zajedničke budućnosti.

Tko je tajanstveni romantik i je li dobio odgovor?

Zasad nije poznato tko je autor ove spektakularne prosidbe, kome je poruka bila namijenjena ni kako je završio ovaj neobični ljubavni pothvat.

Ipak, prizor je već sam po sebi dovoljan da izmami osmijeh. U vremenu u kojem svakodnevicu često ispunjavaju ružne vijesti, svađe i brige, lijepo je vidjeti da još postoje ljudi spremni uložiti toliko mašte i truda kako bi nekome pokazali koliko im znači.

Možda su se negdje podno planine večeras spojila dva zagrljaja, možda su potekle suze radosnice, a možda je upravo započela priča koju će jednog dana prepričavati djeci i unucima.

To zasad ne znamo. Ali znamo da je netko na nekoliko trenutaka uspio pretvoriti tamu u nešto zaista posebno.

A mi se nadamo da je odgovor bio jednako velik i sjajan kao pitanje.

Ako ovo čitaju tajanstveni romantik i njegova odabranica, voljeli bismo čuti nastavak ove priče.

Jer neke ljubavne priče jednostavno zaslužuju sretan završetak.