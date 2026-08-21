Bilić za prvi popis sprema promjenu

Ogromno zanimanje vlada oko prvog popisa Slavena Bilića otkako se nakon 14 godina vratio na klupu hrvatske nogometne reprezentacije, a izbornik je odlučio napraviti jednu zanimljivu promjenu u odnosu na dosadašnju praksu. Barem ovaj prvi put.

Kako pišu Sportske novosti, ovoga puta izostat će objava popisa na društvenim mrežama dan prije konferencije za medije. Bilić će svoje karte držati zatvorenima sve do izlaska pred novinare, kada će osobno izdiktirati imena igrača na koje računa. Posebno će zanimljivo biti vidjeti hoće li među Vatrenima biti novih imena i povratnika, no konačan Bilićev plan još je teško predvidjeti. Europske lige tek su počele, a do objave popisa ostalo je dovoljno vremena da forma, minutaža i eventualne ozljede utječu na njegov izbor.

Bilić kompletirao stručni stožer

Bilić je u međuvremenu završio još jedan važan posao, kompletirao je stručni stožer s kojim kreće u novi mandat na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Uz njegove dugogodišnje suradnike Nikolu Jurčevića, Danila Butorovića i Deana Računicu, u stožeru će biti i neka nova, zanimljiva imena.

Posebno se ističe Gianni Vio, 73-godišnji Talijan i jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za prekide. Bio je dio stožera Roberta Mancinija kada je Italija 2021. godine osvojila Europsko prvenstvo.

Sada slijedi ono što javnost najviše iščekuje – prvi Bilićev popis Vatrenih, a krajem rujna čekaju ga i prve utakmice u novom mandatu. Hrvatska 26. rujna gostuje kod Češke u sklopu novog izdanja Lige nacija, a samo tri dana kasnije slijedi dvoboj protiv Španjolske. Utakmice ćete moći pratiti u izravnom prijenosu na Novoj TV.

Raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija:

Češka – Hrvatska (26. rujna)

Španjolska – Hrvatska (29. rujna)

Hrvatska – Engleska (3. listopada)

Hrvatska – Španjolska (6. listopada)