Bilić uoči odlučujuće utakmice otkrio lošu vijest za Vatrene, pa stao u obranu Gvardiola: "To je igračina!"

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u nedjelju očekuje posljednja utakmica skupine Lige nacija, a uoči susreta s Češkom na osječkoj Opus Areni pred novinare je izašao izbornik Slaven Bilić. Govorio je o stanju u momčadi, povratku Ivana Perišića, nastupu Joška Gvardiola protiv Engleske, ali i zdravstvenim problemima zbog kojih jedan reprezentativac sigurno neće konkurirati za utakmicu. Hrvatska u susret ulazi nakon četiri uzastopna poraza, no u posljednjim nastupima protiv Španjolske i Engleske pokazala je napredak u igri. Sada to treba potvrditi rezultatom jer utakmica s Češkom odlučuje o trećem mjestu u skupini i mogućnosti ostanka u najvišem razredu Lige nacija.

Bilić potvrdio izostanak Luke Sučića

Izbornik je na konferenciji za medije potvrdio da je zdravstvena situacija u reprezentaciji uglavnom zadovoljavajuća. Igrači nakon susreta s Engleskom nisu prijavili nove zdravstvene probleme, ali jedan ranije ozlijeđeni, odnosno bolesni reprezentativac, ipak neće biti spreman. Riječ je o Luki Sučiću, koji se još uvijek oporavlja od virusne infekcije. Iako mu je stanje bolje, neće nastupiti protiv Češke. S druge strane, važna vijest za hrvatsku reprezentaciju povratak je Ivana Perišića, koji je zbog kartona morao propustiti gostovanje na Wembleyju. Njegovo iskustvo i napadačke kvalitete ponovno će biti na raspolaganju stručnom stožeru.

Govoreći o češkoj reprezentaciji, Bilić je upozorio da Hrvatsku očekuje suparnik koji se ne oslanja isključivo na obranu. Posebno je izdvojio češku fizičku snagu, agresivnost, brze prijelaze u napad i opasnost nakon prekida.

Izbornik očekuje da će njegova momčad imati više kontrole nad utakmicom nego u prethodnim susretima protiv snažnijih protivnika. Kao primjer pristupa koji želi ponoviti istaknuo je rujanski ogled u Pragu, u kojem je Hrvatska slavila rezultatom 2:1. "Pokušat ćemo ponoviti igru iz Praga", poručio je Bilić. Hrvatska bi, prema njegovim očekivanjima, trebala preuzeti inicijativu, češće dolaziti u završnicu i stvarati više prilika. Česi pritom nemaju prostora za kalkulacije jer im remi ne donosi željeni plasman.

Stao u obranu Gvardiola

Posebnu pozornost izazvalo je pitanje o formi Joška Gvardiola, koji se nakon zdravstvenih problema pokušava vratiti na svoju prepoznatljivu razinu. Bilić smatra da se pojedinačne pogreške ne mogu promatrati odvojeno od ukupnog učinka igrača. Naglasio je da je hrvatski branič još uvijek mlad, unatoč velikom međunarodnom iskustvu, te da je riječ o nogometašu iznimne kvalitete. "To je igračina!", poručio je izbornik.

Prema njegovu mišljenju, Gvardiol je na Wembleyju, izuzme li se jedna pogreška, pružio vrlo dobru predstavu. Uvjeren je da će se hrvatski reprezentativac postupno vratiti svojoj najboljoj formi. Osvrnuo se i na Martina Baturinu te mogućnost njegova istodobnog nastupa s Perišićem. Naglasio je da između njihovih uloga na terenu ne vidi nikakav problem. Izbornik je govorio i o napadačkoj učinkovitosti reprezentacije. Premda Hrvatska u posljednjim utakmicama nije ostvarila željene rezultate, smatra da su pojedini igrači odradili važan posao koji se ne može procjenjivati samo kroz postignute pogotke.

Posebno je spomenuo Igora Matanovića, koji se protiv Engleske fizički znatno potrošio. Iako nije ozbiljnije zaprijetio protivničkim vratima, Bilić je zadovoljan njegovim doprinosom momčadi. Izbornik je pritom priznao da Hrvatskoj nedostaje kvalitetnije korištenje prostora nakon osvajanja lopte, odnosno učinkovitija tranzicija iz obrane u napad. Smatra da će protiv Češke postojati prilike za takvu igru, ali i da Hrvatska mora pokazati kvalitetu u organizaciji napada i kontroli posjeda.

Livaković govorio o situaciji u Barceloni

Uz izbornika je na konferenciji za medije bio i vratar Dominik Livaković. Hrvatski reprezentativac osvrnuo se na svoju situaciju u Barceloni, gdje trenutačno nema željenu minutažu. Istaknuo je zadovoljstvo što je dio tako velikog kluba te naglasio da nastavlja ozbiljno trenirati i čekati priliku za nastup. Livaković se dotaknuo i poraza protiv Engleske. Smatra da Hrvatska nije bila nadigrana u mjeri koju sugerira konačnih 2:1 te da su individualne pogreške i kvaliteta engleskih igrača odlučile pobjednika. Govorio je i o Česima, koje smatra organiziranom, fizički snažnom i posebno opasnom reprezentacijom u situacijama nakon prekida.

U Osijeku se odlučuje o budućnosti Hrvatske u Ligi nacija

Nedjeljni susret na Opus Areni počinje u 20:45 sati, a Hrvatskoj je za osvajanje trećeg mjesta dovoljan i neodlučen rezultat. Takav rasplet Vatrenima bi omogućio nastup u dodatnim kvalifikacijama za ostanak u elitnom razredu Lige nacija. Poraz bi, pak, značio pad na posljednje mjesto skupine.