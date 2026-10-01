Bilić sprema promjene za Englesku: Modrić se vraća, evo koja dva igrača upadaju u prvih 11

Hrvatsku čeka veliki dvoboj s Engleskom na Rujevici, a Slaven Bilić trebao bi poslati na teren najjaču momčad. U početni sastav vraćaju se Luka Modrić i Josip Stanišić, a od prve minute očekuje se i Martin Baturina.

Prema informacijama iz tabora Vatrenih koje donose Sportske novosti, Josip Stanišić trebao bi biti spreman za utakmicu. Zbog viroze nije bio u konkurenciji protiv Španjolske, ali zdravstveni problemi nisu bili ozbiljnije prirode.

Od prve minute očekuje se i Martin Baturina. Njega se čuvalo upravo za ogled s Englezima, a jedna od najvećih promjena bit će povratak Luke Modrića u početnu postavu.

Bilić najavio najjaču Hrvatsku

Bilić zasad skriva karte, ali najavio je kako će protiv Engleske poslati na teren najjaču momčad.

Na vratima bi trebao biti Dominik Livaković, dok bi posljednju liniju mogli činiti Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol i Ivan Perišić.

Postoji i druga opcija. Josip Šutalo mogao bi zaigrati na stoperskoj poziciji, čime bi se Gvardiol preselio na lijevi bok, a Perišić dobio ofenzivniju ulogu.

U veznom redu očekuju se Modrić, Mateo Kovačić i Petar Sučić, dok bi Baturina mogao dobiti nešto ofenzivniju poziciju na lijevoj strani.

Najveće dvojbe u napadu

Najviše nepoznanica ostalo je u napadačkom dijelu momčadi.

Za mjesto na desnoj strani konkuriraju Luka Sučić i Nikola Vlašić, dok se za poziciju u vrhu napada nameću Ante Budimir i Igor Matanović.

Svoju priliku čekaju i Mario Pašalić, Petar Musa te Dion Drena Beljo.

Ako se Bilić odluči za trenutno najizgledniju varijantu, Hrvatska bi protiv Engleske mogla istrčati u ovom sastavu:

Livaković – Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, Petar Sučić, Baturina – Budimir.