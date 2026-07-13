Bilić se vratio na klupu Vatrenih! Sada vas pitamo: Je li HNS napravio pravi potez?

Hrvatska nogometna reprezentacija dobila je novog izbornika. Na klupu Vatrenih vraća se Slaven Bilić, koji je već jednom vodio reprezentaciju i ostavio zapažen trag.
Bilić se vraća u trenutku kada od njega mnogi očekuju nastavak uspješnog razdoblja hrvatskog nogometa, ali i stvaranje nove momčadi za buduće izazove.
Povratak nakon 14 godina: Ovo su prve riječi Slavena Bilića kao novog izbornika Vatrenih
Njegov prvi mandat obilježili su brojni uspjesi, među kojima se posebno pamti nastup na Europskom prvenstvu 2008. godine, ali sada ga čeka potpuno novi izazov i velika odgovornost nakon ere Zlatka Dalića.
Procurila informacija koliko bi Bilić mogao zarađivati na klupi Hrvatske: Plaća će mu biti znatno manja od Dalićeve?
Moja reakcija na članak je...
0
0
1
0
0
2
1