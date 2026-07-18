Bilić se već sastao s Modrićem: Želi ga u glavnoj ulozi, a ne kao mentora

Slaven Bilić ponovno je preuzeo hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a odmah na dan službene potvrde imenovanja poručio je cjelokupnoj hrvatskoj javnosti da će se naći s Lukom Modrićem i porazgovarati oko ostanka kapetana u reprezentaciji.

“Kad završim s ovim obavezama, pričat ću s Lukom. Nadam se da je to sutra. Imam plan koji mu želim iznijeti. Nemoj me ni pitati želim li da ostane. Naravno”, rekao je u izjavi za HRT istog tog dana.

Rečeno, učinjeno. Kako prenosi Germanijak, Bilić se već sredinom ovog tjedna našao s Modrićem te mu je i iznio svoj plan. Nije plan da ostane u ulozi nekakvog mentora sa smanjenom minutažom, već Bilić želi kapetana u centralnoj roli.

Sad se samo čeka kapetanova odluka. Očito je da izbornik želi Luku barem za Ligu nacija, a sigurno i do Eura jer najavio je da je došao na klupu reprezentacije po veliki rezultat.

Modrić svoju odluku nije obznanio, a najavljivalo se da bi ipak sve trebalo voditi prema oproštaju. Ipak, sve bi moglo ovisiti ne samo o Biliću, već i o klupskoj situaciji i pitanju hoće li ostati i u Milanu, kako se najavljuje.