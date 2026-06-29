Bilić se oglasio o Livaji

Slučaj Marka Livaje trese cijelu sportsku javnost u Hrvatskoj. O napuštanju priprema danas se na Skupštini Hajduka oglasio Ivan Bilić.

"Livaja je suspendiran i to je jedino službeno. Klub tek treba razgovarati sa Livajom i njegovim zastupnikom. Niz ostalih neistina ovim putem osporavam", kazao je Bilić, prenosi Germanijak.

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Podsjetimo, Livaja je napustio pripreme Bijelih nakon verbalnog sukoba s trenerom i sportskim direktorom, čime je završila jedna od najznačajnijih era u novijoj povijesti kluba. Iako se iz Hajduka još čekaju dodatna pojašnjenja, slučaj je i dalje glavna tema hrvatske nogometne javnosti.