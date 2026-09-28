Bilić se javno ispričao pa poslao poruku Španjolcima: "Ne treba nam čudo"

Nakon pobjede nad Češkom u Pragu, hrvatsku reprezentaciju u utorak od 20:45 očekuje gostovanje kod Španjolske u drugom kolu skupine A3 Lige nacija. Obje momčadi u susret ulaze s tri boda: Hrvatska je slavila 2:1, a Španjolci su na Wembleyju svladali Englesku 3:2. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i veznjak Mateo Kovačić, istaknuvši da Hrvatska respektira suparnika, ali vjeruje u svoje mogućnosti.

Bilić: "Ne dolazimo uveličavati njihovu proslavu"

Španjolcima će ovo biti prva domaća utakmica nakon osvajanja Svjetskog prvenstva. Bilić zato očekuje posebno motiviranog domaćina, no poručuje da se Hrvatska dolazi nadmetati. Prema njegovim riječima, protiv takvog suparnika i pojedinci i cijela momčad moraju pružiti najbolje što mogu. Vjeruje da u španjolskoj igri postoje slabosti koje Hrvatska može iskoristiti.

"Ne treba nam čudo, već vjera i kvaliteta", naglasio je izbornik. Očekuje da će domaćini imati veći posjed, ali upozorava da se Hrvatska ne smije povući i prepustiti im potpunu kontrolu. Ključnima smatra kompaktnost, prisebnost tijekom pritiska i sposobnost izlaska prema suparničkom golu. Uspoređujući današnju Španjolsku s onom iz 2012., istaknuo je da aktualna momčad uz prepoznatljivu igru dodavanjima ima i izrazitu opasnost u tranziciji te pojedince poput Laminea Yamala.

Viroze otežavaju izbor sastava

Početnu postavu Bilić nije želio otkriti. Uz gust raspored, planove mu otežavaju zdravstvene poteškoće dijela reprezentativaca. Neki se igrači još oporavljaju od viroza, dok su se još dvojica jutros požalila na glavobolju i osjećaj težine. Pri odabiru sastava izbornik će voditi računa i o utakmicama koje slijede.

Objasnio je da Hrvatska u Ligi nacija želi ostvariti što bolji rezultat, ali natjecanje istodobno koristi kao pripremu za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Govoreći o Luki Modriću i Rodriju, pohvalio je njihovu inteligenciju i razumijevanje prostora. Španjolca smatra najboljim zadnjim veznim na svijetu, dok je kod hrvatskog kapetana izdvojio sposobnost igranja na više pozicija u sredini terena.

Isprika zbog trenutka tijekom himne

Na početku obraćanja Bilić se osvrnuo na to što u Pragu tijekom himne nije stavio ruku na srce. Kazao je da je, promatrajući igrače i razmišljajući o utakmici, to jednostavno zaboravio učiniti.

Odbacio je tumačenja da taj propust govori o promjeni njegova odnosa prema reprezentaciji i domovini te podsjetio da je kao igrač i izbornik mnogo puta s ponosom držao ruku na srcu. "Javna isprika. Neće se više ponoviti", rekao je. Dotaknuo se i predstojećeg dvoboja s Engleskom pred praznim tribinama. Smatra velikom štetom što će se tako važna utakmica igrati bez navijača, čiju podršku vidi kao stvarnu prednost hrvatske momčadi.

Kovačić: "Vjerujemo da možemo prekinuti njihov niz"

Za Kovačića je Španjolska trenutačno najbolja reprezentacija svijeta, no upravo mu takvi susreti predstavljaju najveći izazov. Posebno je izdvojio kvalitetu veznog reda i Rodrija, s kojim je tri godine dijelio svlačionicu.

Hrvatski veznjak očekuje zahtjevnu utakmicu protiv momčadi koja želi držati loptu i napadati. Unatoč tome, vjeruje da Hrvatska može nametnuti dio svoje igre i ponoviti dobra izdanja iz prijašnjih međusobnih susreta. Na pitanje može li se zaustaviti španjolski niz od 39 utakmica bez poraza odgovorio je potvrdno. "Mi od sebe uvijek tražimo pobjedu. Mi se sutra idemo nadmetati s njima", poručio je Kovačić. Dodao je da Hrvatska neće srljati, ali da u momčadi postoji veliko povjerenje u vlastitu kvalitetu. Izbornikovu ocjenu da igra poput krila u sredini terena prihvatio je kao kompliment, naglasivši da povjerenje želi opravdati radom, ponašanjem i nastupima. Pojedinačne nagrade stavio je u drugi plan pa nije izdvojio favorita za Zlatnu loptu.

Kratko se osvrnuo i na Enza Marescu, pohvalivši njegove ideje i odnos s igračima Manchester Cityja, ali je istaknuo da je trenutačno usredotočen na reprezentaciju.