Bilić rekao da "treba malo sačekati", stigao žestok odgovor iz Centra: "Što se točno čeka?"

„Ravnatelj koji ne zna osuditi nasilnika ne smije voditi ni školu ni grad. Nakon pravomoćne presude ne treba 'malo sačekati'. Za to nije potrebna nikakva kalkulacija, nego elementarna ljudska hrabrost i moral”, poručila je županijska vijećnica Centra, profesorica Gorana Rosandić, reagirajući na istup zamjenika gradonačelnika Splita Ive Bilića. Podsjetimo, na pitanje o pravomoćnoj presudi gradskom vijećniku Davoru Matijeviću za psihičko nasilje u obitelji, Bilić je poručio da „treba malo sačekati“.

„Što se točno čeka? Postoji samo jedno pitanje na koje Ivo Bilić može i mora odgovoriti za manje od minute: osuđuje li nasilje nad ženama i traži li da čovjek pravomoćno osuđen za obiteljsko nasilje odmah bude razriješen svih funkcija na koje ga je postavila ova gradska vlast? Sve drugo je sramotna relativizacija nasilja“, rekla je Rosandić, podsjećajući da je Bilić ravnatelj splitske Turističko-ugostiteljske škole i da njegova šutnja zato ima dodatnu težinu.

„Gospodine Biliću, Vi i ja radimo isti posao – odgajamo i obrazujemo mlade ljude. Kakvu poruku šaljete svojim učenicama koje sutra mogu doživjeti nasilje? I što poručujete učenicima u školskim klupama, da je u redu tako tretirati žene, dokle god od toga imaš političke koristi? Nastavnik koji bi u zbornici relativizirao nasilje snosio bi ozbiljne posljedice. Ravnatelj koji to čini s pozicije zamjenika gradonačelnika ne smije proći ništa bolje“, istaknula je.

Rosandić je naglasila i da razlog Bilićevog „čekanja“ svi u Splitu dobro razumiju. „Matijević je 16. ruka bez koje HDZ-ova većina u Gradskom vijeću pada. Nasilje nad ženama stavljeno je na vagu nasuprot jednoj ruci u vijeću i ta ruka je prevagnula. Djeca u školskim klupama uče da nasilje nije nikada opravdano, a onda gledaju kako oni koji vode njihov grad, pa i njihovu školu, šute zbog političkih interesa. Nulta tolerancija na nasilje ili vrijedi uvijek ili uopće ne postoji“, poručila je Rosandić.

Od Bilića je zatražila da bez odgode nedvosmisleno osudi nasilje te da od gradonačelnika Šute javno zatraži da Davora Matijevića odmah razriješi svih funkcija u ime izvršne vlasti.

„Ako je za osudu obiteljskog nasilja nakon pravomoćne presude potrebno 'malo sačekati', onda u toj gradskoj upravi ne nedostaje vremena, nego nedostaje kičme. Split zaslužuje vlast koja ne čuva nasilnika ni onda kada joj treba njegov glas, a splitske učenice zaslužuju znati da će sustav stati uz njih, umjesto uz onoga čija je ruka presudna za neku političku stranku“, zaključila je vijećnica Centra.