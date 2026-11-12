BILIĆ PROKOMENTIRAO MOMČAD: "Nakon 0:7 nije lako doći na njihov teren"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je od 20:45 na Wembleyju igrala utakmicu 5. kola Lige nacija protiv Engleske, a upisali su četvrti poraz uz samo jednu pobjedu. Jedini je gol za Hrvatsku zabio P. Sušić u 59. minuti.

Utakmicu je pred medijima prokomentirao izbornik Hrvatske Slaven Bilić koji je odgovarao na novinarska pitanja.

Komentar utakmice?

igrali smo dobro, osjećaj je sličan i kao nakon Španjolske, ali moramo razdvojiti rezultat od izvedbe. Mislim da smo zaslužili više od minimalnog poraza. Moram čestitati momcima, nije bilo lako doći nakon 0:7 na njihov teren. Trebalo je pokazati karakter i stav.

Nešto se nakon utakmice raspravljali sa sucima?

Bila je jako dobra sudačka kombinacija, imao sam jako dorbu komunikaciju s četvrtim sucem za faule, govorio bi mi da je premekan kontak, da je lagan. Kazneni udarac vidio sam samo jednom, bio je po meni premekan.

Igrali ste u novoj formaciji?

Da, igrali smo to ako nas zalijepe visoko s bekovima, nismo htjeli dati Riceu i Andersonu kontrolu i da imaju loptu, jako smo dobro zatvarali sredinu terena. Nemam nikakvih zamjerki za to.

Idete li na pobjedu protiv Češke?

Da, dobra su i ozbiljna ekipa, a da bismo mi potvrdili svoju kvalitetu, moramo pobijediti Češku.

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