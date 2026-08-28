Bilić progovorio o odnosima unutar Hajduka

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić osvrnuo se na odnos Marka Livaje i trenera Gonzala Garcije, europski dvoboj s Ajaxom, ambicije u prvenstvu te pojačanja koja bi na Poljud trebala stići do kraja prijelaznog roka.

Nakon velikog europskog uspjeha posebnu pozornost privukao je zagrljaj Livaje i Garcije. Biliću je, kaže, bilo posebno drago vidjeti takvu sliku.

"Jako lijepo. Bila je to pobjeda na više fronti. U javnosti su se neke stvari naglašavale malo više nego što je realno. Livaji je Europa super poklon za rođendan. Odnos Livaje i mene je jako dobar. U zadnjih mjesec dana svi su odnosi u klubu jako dobri", rekao je Bilić.

"Kad smo vidjeli Ajax, bila je erupcija veselja"

Hajduka u Europi čeka i atraktivan dvoboj s Ajaxom na Poljudu. Bilić je otkrio kako su igrači i vodstvo kluba saznali ime protivnika dok su bili u avionu.

"Imamo veliku povijest s Ajaxom. Iščekivali smo u avionu s kim ćemo igrati. Dobili smo na papiru ime kluba od pilota. Bila je erupcija veselja. Stvarno je za nekakav povratak u Europu Ajax doma jako dobra utakmica", ispričao je.

Ipak, predsjednik Bijelih svjestan je da Hajduk čeka zahtjevna europska jesen.

"Svi protivnici su dosta jaki, nadamo se da ćemo skupiti dovoljno bodova za prolazak dalje."

Bilić najavio pojačanja

Europa, međutim, ne mijenja ambicije Hajduka u domaćem prvenstvu. Bilić je jasan – klub se mora boriti za naslov prvaka.

"Hajduk mora biti uvijek konkurentan za titulu. Zato je bitno da se pojačamo. Sportski direktor i skauti pripremili su se već za razgovore s nizom igrača. Dovođenje pojačanja sad je najbitnija stvar koju moramo napraviti", poručio je.

"Garcia se ne žali i ne buni"

Govorio je i o treneru Gonzalu Garciji, koji je već na početku sezone bio izložen kritikama dijela javnosti i navijača.

"Hvala svim navijačima koji su nas podržali. Možda se oni baš nisu najjače čuli u nekim trenucima. Gonzalo Garcia je nastavak kontinuiteta koji smo tražili. On se dosta dobro počeo slagati s novim sportskim direktorom. Obojicu podržavam", rekao je Bilić.

Istaknuo je i važnost razvoja mladih igrača u dugoročnoj klupskoj strategiji.

"Klub ima više ciljeva, a to je konstantna proizvodnja mladih i dobrih igrača. Garcia je u tome jako dobar. Ne žali se i ne buni", zaključio je.