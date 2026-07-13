Procurila informacija koliko bi Bilić mogao zarađivati na klupi Hrvatske: Plaća će mu biti znatno manja od Dalićeve?

Izvršni odbor HNS-a na sjednici koja je sazvana za ponedjeljak u 13 sati imenovat će Slavena Bilića novim izbornikom A reprezentacije, nakon čega će on formirati svoj stožer pa neće više biti potrebe za medijskim špekulacijama. Tko su Bilićevi ljudi načelno se zna jer godinama s nekima surađuje, kao što je Dean Računica, međutim svako pojedino ime ipak treba pričekati da sam objavi, pišu Sportske novosti.

Prije Izvršnog odbora sastat će se Stručna komisija HNS-a u 12 sati, pod predsjedanjem Božidara Šikića, koja mora dati zeleno svjetlo za Bilića. Sreli smo nedavno u Hiltonu Šikića, u danu kad je Zlatko Dalić priopćio Kustiću definitivnu odluku o odlasku, tada nam je kazao da Bilić ima njegovu podršku.

Slaven Bilić naslijedit će posao Zlatka Dalića, ali više izvora iz HNS-a kazalo nam je da će dobiti manju plaću. Čak osjetno manju. Svatko s kim su novinari Sportskih novosti razgovarali kazao im je da je to normalno jer Dalić je s medaljama zavrijedio da cifra ode tako visoko te da je Bilić to prihvatio s punim razumijevanjem. Daliću je bitno podignuta plaća nakon sjajnih uspjeha te je po posljednjem ugovoru imao 180.000 eura bruto mjesečno, što je 2.160.000 godišnje bruto.

Točnu cifru koliko će imati Bilić nisu dobili, ali neki izvori za Sportske novosti govore da bi mogla biti više nego dvostruko manja, oko milijun eura bruto godišnje, dok će drugi kazati kako će se brojka precizno definirati na Izvršnom odboru pa taj detalj iz Bilićeva ugovora do 2028. godine treba još tretirati sa zadrškom.

To samo potvrđuje da Bilić za izbornika ne dolazi zbog novca, kao i da je svjestan da je Dalić tako bogat ugovor, za hrvatske prilike dakako, imao zbog posebnih zasluga. Zato će novi izbornik imati stimulativni ugovor koji će mu donijeti nagrade za uspjehe koje će postići.

