Bilić pred Češku otkrio probleme u momčadi, Perišić poslao jasnu poruku: "Nema života na staroj slavi"

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu otvara novo izdanje Lige nacija gostovanjem kod Češke u Pragu. Bit će to ujedno prva utakmica Vatrenih nakon Svjetskog prvenstva te prvi susret pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Uoči dvoboja pred novinare su izašli Bilić i dokapetan Ivan Perišić.

Bilić je najavio kako će Hrvatska protiv Češke krenuti s najjačim raspoloživim sastavom, naglasivši da je prva utakmica u ovom ciklusu trenutačno apsolutni prioritet. "Idemo s najjačim što imamo. Ne razmišljamo o Španjolskoj, sada nam je najvažnija Češka. Rezultat prve utakmice može utjecati i na sve što slijedi", poručio je Bilić.

Modrić pod temperaturom, još nekoliko igrača nije potpuno spremno

Neizvjesnosti ipak ima. Luka Modrić imao je temperaturu, a Bilić je otkrio da se još dvojica reprezentativaca ne osjećaju najbolje. Konačne odluke trebale bi pasti nakon treninga i procjene zdravstvenog stanja igrača. Martin Baturina također je propustio trening. Novi izbornik istaknuo je kako već ima jasnu ideju o većem dijelu početne postave, ali će zbog čak četiri utakmice u 11 dana morati pažljivo raspoređivati minutažu. Očekuje da će tijekom susreta koristiti velik broj igrača.

Perišić: "Prva utakmica je najvažnija"

Ivan Perišić poručio je kako reprezentacija nema vremena živjeti od starih uspjeha. "Lijepo je čuti pohvale, ali nema života na staroj slavi. Najvažnije je pobijediti sutra. Imali smo nekoliko dana za pripremu, uveli smo neke novitete i spremni smo", rekao je Perišić.

Naglasio je i važnost dobrog plasmana u Ligi nacija zbog budućeg statusa Hrvatske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Zbog zgusnutog rasporeda očekuje da će priliku dobiti veći broj reprezentativaca.

Na pitanje o projektu novog stadiona u Maksimiru Perišić nije želio ulaziti u raspravu. "Na to pitanje vam neću odgovoriti", kratko je kazao. Hrvatska protiv Češke igra u subotu, 26. rujna, u Pragu. Češka također ulazi u novo razdoblje s novim izbornikom, pa u hrvatskom stožeru očekuju nešto drukčiji pristup domaćina nego na Svjetskom prvenstvu.