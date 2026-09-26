BILIĆ PRED ČEŠKU "Gianni je bingo, igrači su ga odlično prihvatili"

"Strašno sam zadovoljan. Sve sam to rekao i ranije, ali to smo i očekivali. Dolazi novi trener, naravno da postoji želja, oni nas žele malo impresionirati, a želimo i mi njih. Rad je bio fantastičan, nemam nijednu zamjerku", poručio je Slaven Bilić.

Jedini problem predstavljaju dvije viroze, no zasad situacija nije zabrinjavajuća. Bilić zbog toga vjeruje da njegova momčad spremna dočekuje utakmicu i sada želi da se ono što se proteklih dana radilo na treninzima prenese na teren, piše GOL.hr.

Želi bržu i okomitiju Hrvatsku

Jedna od ideja novog stručnog stožera je brža i okomitija igra, ali Bilić naglašava kako Vatreni zbog toga ne moraju krenuti ispočetka.

"Hrvatska je i prije bila brza i okomita. Uzmimo posljednju utakmicu protiv Portugala. Iz nje smo izvukli neke loše stvari, ali i ono što želimo biti. Nije sada da Hrvatska to mora otkriti ili pronaći model kako će igrati. Malo ćemo pogurati, neke sitne stvari ćemo promijeniti", objasnio je.

Posebna pažnja posvećena je prekidima, zbog čega je u stožer stigao Gianni Vio. Bilić ga smatra velikim pojačanjem, a njegov rad mogao bi biti posebno važan protiv Čeha.

"Gianni je bingo. Jako je poznat u toj funkciji u svijetu. Igračima se sviđa, nama se sviđa nekoliko njegovih ideja. Očekujem tu naš pomak prema naprijed, pogotovo ne samo kod ofenzivnih nego prvenstveno defenzivnih prekida, gdje su Česi jako opasni."

"Neće odustati od onoga u čemu su jaki"

Češka također ulazi u novu eru s novim izbornikom, čiji je pristup, prema Bilićevim riječima, bitno drugačiji od njegova prethodnika. Ipak, ne očekuje da će preko noći potpuno promijeniti prepoznatljive karakteristike češke reprezentacije, piše GOL.hr.

"Sigurno će nešto pokušati promijeniti, međutim neće željeti odustati od onoga u čemu su jaki. Dugi auti, prekidi iz kojih dolaze do drugog napada, druga lopta, konkretan napad... Sigurno će tu biti jaki, ali na to se spremamo."

Pred Hrvatskom je vrlo zahtjevan ritam od četiri utakmice u samo 11 dana pa Bilić najavljuje rotacije. Posebno će paziti na vezne igrače, među kojima mnogi u svojim klubovima trenutačno ne igraju svih 90 minuta, a priliku namjerava pružiti i svim pozvanim napadačima.

"Mijenjat ćemo, naći ćemo neki balans. Pokušat ćemo respektirati svaku utakmicu. Rezultat je bitan, ali dobra igra i rezultat idu jedno s drugim. Moramo paziti pogotovo kod veznih igrača, a želimo isprobati i sve napadače koje smo pozvali."