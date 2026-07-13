Bilić otkrio prvi potez i otvoreno poslao poruku Modriću

Hrvatski nogometni savez je predstavio Slavena Bilića kao novog izbornika hrvatske reprezentacije, čime je započelo njegovo drugo razdoblje na klupi Vatrenih.

Izvršni odbor HNS-a je potvrdio Bilićevo imenovanje, a nakon sjednice održana je konferencija za medije.

Bilić je potpisao ugovor do završetka Europskog prvenstva 2028. godine. Na klupu Hrvatske vraća se nakon što je reprezentaciju vodio od 2006. do 2012., a nasljeđuje Zlatka Dalića, najuspješnijeg izbornika u povijesti hrvatskog nogometa, javlja Gol.hr.

''Hvala HNS-u i predsjedniku na ukazanom povjerenju i pruženoj prilici. Bio sam tu i kao igrač i kao izbornik U21 reprezentacije pa izbornik A reprezentacije šest godina. Dobro znam gdje dolazim i što se očekuje od mene. Sretan sam što sam dobio priliku.''

Bilić najavio prve korake

''Moj prvi korak je oformiti stožer. Drugi korak je popričati sa igračima, prvo s Lukom Modrićem. Odluka je njegova želi li nastaviti igrati. Koliko on znači nogometu, toliko znači i reprezentaciji. Puno više je on za Hrvatsku od najboljeg igrača. Modrića pitaju odlazi li još od 2018. godine. Ne znam zašto. Volio bih da nastavi igrati za reprezentaciju, ali odluka je samo njegova.''

''Nisam se čuo sa Zlatkom jer nije ništa riješeno bilo do jutros. Nisam htio raditi račun bez krčmara. Ali sigurno ću popričati s njim, on je najveći motiv, napravio je sjajne rezultate i pokazao da se može ostvariti san. Naravno da ću s njim popričati, ali nisam htio dok nije sve bilo realizirano", javlja Gol.hr.