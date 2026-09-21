Bilić otkrio do kada će kapetan Modrić igrati za Vatrene

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom novo je izdanje Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić danas će u 11 sati održati konferenciju za medije, nakon koje će se reprezentativci početi okupljati.

U iduća dva tjedna Vatreni će odigrati čak četiri utakmice, prva se igra već u subotu, 26. rujna protiv Češke u gostima, a potom slijede dvoboji protiv Španjolske i Engleske, piše Gol.hr.

"Dobar dan, ljudi. Prije nekoliko dana smo de facto pričali, kad je bio spisak, da ima nekih promjena. Napokon, jedva sam čekao kad će doći ovo. Počinjemo i to me jako veseli, spremni smo i to je to", započeo je Bilić, pa objasnio promjene na popisu za novo izdanje Lige nacija.

"S originalnog popisa Erlić i Juranović su otpali zbog ozljeda. Nisu to neke velike stvari, Juranović ima problem s tetivom, Erlić sa stopalom, ali dovoljno su veliki problemi da ne mogu konkurirati. Pozvani su Pongračić i Jakić za te pozicije, a kasnije sam zvao i Majera."

Izbornik je objasnio zašto je pozvao Majera:

"Zašto Lovro Majer? Zato! To je jedan prvi primjer onoga o čemu sam pričao. To znači da ovo nije zatvorena priča niti zatvoreni krug. Pratimo sve igrače, gledamo maksimalno, sve igrače znamo i otprije. Nekome se promijeni status nabolje u 15 dana, toliko toga se događa, u 15 dana se znaju dogoditi i druge stvari. On nije bio na Svjetskom prvenstvu ne zato što je loš igrač nego zato što je kao i većina u Wolfsburgu bio prema dolje. Dogodilo mu se to da se zasitio, uvukao se u tu ne dobru situaciju. Blago rečeno."

Otkrio što mu je Majer poručio

Bilić je otkrio da ga je Majer nazvao:

"Zvao me na telefon kad je promijenio klub, rekao mi je 'šefe, sad sam sretan, pravi, gledajte me, nemojte me zaboraviti'. Nije to dovoljno za reprezentaciju, samo želja, ali broj jedan, bio sam i tada na nekoj vagi da nam treba neki igrač jer je takva situacija da nam trebaju igrači. Otišao je u klub gdje je pritisak, gdje gori, Liga prvaka, a onda kad dodaš kakav je igrač, ja takve igrače volim, pogotovo ako su odgovorni. Zvao sam ga, rekao mu da je zaslužio i da dođe."

Također, akitivirao je pretpoziv Kristijanu Jakiću koji je preselio u grčki PAOK:

"To je ujedno i jedna poruka svim drugim igračima. Ne smije igrač osjećati se tako da mora brinuti ako ne odigra jednu utakmicu dobro, ali moramo naći jedan balans između toga 'tu sam zauvijek' i onoga što napravi u klubu. Jako slična situacija je s Jakićem, njemu se malo i otvorila pozicija. On nije lijevi bek, ali je polivalentan igrač. Pričao sam s njim, bio je nezadovoljan, bez energije, otišao je u PAOK. Gledam prvu utakmicu, pola sata, drugu 90 minuta, treću 90 minuta. Volim te energične igrače koji ne žele da utakmica prođe kraj njega nego žele utjecati na nju."

"Vušković je vođa"

Kako je zadovoljan nastupima novih igrača u novim sredinama?

"Šutalo - jako dobra stvar prvenstveno za njega, ali dobro i za reprezentaciju. Otišao je u ligu gdje se igra obrana, baš se igra obrana, Lazio. Već je odigrao dvije pune utakmice, klubu ide jako dobro i on će samo rasti", piše Gol.hr.

Luka Vušković?

"Ne mogu ništa nego nadovezati se na ove hvalospjeve, gledao sam sve njegove utakmice i stalno čekaš neku grešku, ali ona se, hvala Bogu ne događa. Pamet, hrabrost, samopouzdanje, tehnika, obrana, skok, sve. Vođa! On je ne mlad nego jako mlad igrač i uobičajeno to ide prema gore s oscilacijama, ali on ih ne pokazuje. Moramo ga paziti i fizički i mentalno."

Pandur i Kotarski također su promijenili klubove:

"Pandura sam gledao obje utakmice, bez primljenog gola, Rangersi su krenuli jako dobro, nadovezao se na lanjsku sezonu gdje je bio jedan od najbitnijih igrača. Kotarski isto top. Dogodilo nam se nekoliko stvari koje nemaju veze s nama. Kotarski se vratio u Dinamo, klub gdje moraš pobjeđivati i ne primiti gol. Sve su to dobre stvari. Isto tako i Livaković. Igrači su to zaslužili svojim ponašanjem, nije Flick stavio Livakovića na gol zbog hrvatske reprezentacije nego zato jer je to pokazao na treningu i to je dobro."

Osvrnuo se i na napadača Vatrenih koji je preselio iz Benfice u Lens:

"Franjo Ivanović je ista stvar, promijenio je klub, lani nije toliko igrao, otišao opet u Ligu prvaka. On nam daje nešto malo drukčije od tih igrača u napadu, ne sumnjam u njega", dodao je izbornik.

Najavio Ligu nacija

O Ligi nacija:

"Velike su utakmice, sve četiri su ogromne. S druge strane, nije baš zgodno u tjedan dana igrati dvaput sa Španjolskom i jednom s Engleskom, ako malo maknemo Češku koja je prva utakmica na kojoj je sve bazirano, zahtjevno je, ali je zahtjevno i njima. S veseljem očekujemo utakmice, trebat će zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje i naše prepoznatljivosti", piše Gol.hr.

Preferira li Bilić sustav s trojicom ili četvoricom u zadnoj liniji?

"Apostrofirao bih utakmicu s Češkom. Kako se mi nadamo, želimo ili očekujemo, da mi nešto uštipnemo, pobijedimo ili rasturimo Englesku ili Španjolsku, tako i Česi tako razmišljaju uoči utakmice s nama. Nije to matematika, imamo četiri utakmice. Trebat će igrača, ali fokusirani smo isključivo na Češku, iz više razloga. Sistem igre, Hrvatska ima kvalitetu da može igrati i s tri i sa četiri iza u obrani. Osobno preferiram sa četiri, s tim što imamo takve igrače da na istoj utakmici možeš se braniti sa četiri, otvarati s tri i sigurno ćemo nešto od toga i raditi."

Bilić o statusu Modrića

Status kapetana Luke Modrića?

"Mislim da smo to već rekli, svi smo izuzetno sretni što on nastavlja. Njegova želja i strast za reprezentacijom nikad nije bila upitna. Više je to bilo plod fame što se stvorila gdje su više mediji njega pitali kad će se više ostaviti. Ja kroz razgovor s njim sam primijetio da njemu reprezentacija znači sve, a opet ne želi se šlepati ni u klubu ni u reprezentaciji. Igrao je i jučer. Milan ne izgleda isto s njim ili bez njega. Dok je njima bitan, dok igra na toj razini, igrat će i za nas Bože moj."

Ante Budimir je stigao do 100 golova u La Ligi:

"O njemu smo pričali i prije, to je razlog zašto je ovaj put šest napadača na popisu. Zato jer ih želimo sve vidjeti, zato jer se nitko od njih nije objektivno isprofilirao u vrijeme Zlatka Dalića tko je broj jedan, tko broj dva. Svi djeluju bolji kad uđu s klupe nego kad krenu, bio to Budimir ili Matanović, stalno je to nekako. Anti čestitam, dati 100 golova u bilo kojoj ligi je nestvarno, pogotovo u Španjolskoj. Sjećam se kad je Šuker napravio kazetu 'mojih 100 golova', to je bilo strašno. Nevjerojatna stvar, još kad dodaš da je to u Osasuni, kapa do poda. Može nam itekako pomoći. Model igre? Hrvatska igra kako igra, on može biti jako upotrebljiv."