Bilić objavio prvih 11 za Češku: Evo s kojim sastavom Hrvatska večeras kreće u novu eru

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 sati u Pragu protiv Češke otvara novo izdanje Lige nacija. Susret prvog kola skupine 3 najvišeg ranga igrat će se na Fortuna Areni, a poznati su i početni sastavi obje reprezentacije.

Bit će ovo ujedno i prva utakmica Slavena Bilića nakon povratka na klupu hrvatske reprezentacije, odnosno početak njegova drugog mandata na mjestu izbornika. Hrvatska se na teren vraća nakon ispadanja od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Bilić od prve minute šalje Vuškovića, Ivanovića i dvojicu Sučića

Prema službenom zapisniku, Hrvatska će utakmicu započeti u sastavu: Dominik Livaković, Josip Stanišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Ivan Perišić, Franjo Ivanović, Petar Sučić, Igor Matanović i Luka Sučić. Kapetansku vrpcu nosit će Luka Modrić. Na klupi su Ivor Pandur, Dominik Kotarski, Ivan Smolčić, Josip Šutalo, Lovro Majer, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Dion Drena Beljo, Marco Pašalić i Josip Mišić.

Češka utakmicu započinje u sastavu: Lukáš Horníček, Robin Hranáč, Vladimír Coufal, Štěpán Chaloupek, Michal Sadílek, Adam Karabec, Adam Hložek, Lukáš Červ, Lukáš Ambros, Pavel Šulc i Jiří Sláma.

Češku s klupe vodi Santiago Denia Sanchez. Glavni sudac utakmice je Talijan Simone Sozza, dok će u VAR sobi biti njegov sunarodnjak Valerio Marini.

Gdje gledati Češka – Hrvatska?

Utakmica Češke i Hrvatske počinje večeras u 20:45 sati, a izravan televizijski prijenos osiguran je na Novoj TV.

Za Hrvatsku utakmica u Pragu označava početak novog reprezentativnog ciklusa i prve službene minute pod vodstvom Slavena Bilića u njegovu povratničkom mandatu.