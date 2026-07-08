Bilić o slučaju Matijević: "Ajmo malo sačekati, sve ćemo jasno komunicirati"

Pravomoćna presuda Davoru Matijeviću, nezavisnom gradskom vijećniku u Gradskom vijeću Grada Splita, bivšem predsjedniku splitskog SDP-a i nekadašnjem SDP-ovu kandidatu za gradonačelnika Splita, otvorila je i ozbiljno političko pitanje za vladajuću većinu gradonačelnika Tomislava Šute.

Kako je Dalmacija Danas ranije objavila, Davor Matijević pravomoćno je kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji nad suprugom. Riječ je o presudi koja je, osim pravosudnog epiloga, dobila i snažnu političku dimenziju jer je Matijević u aktualnom sazivu Gradskog vijeća nerijetko upravo ona ruka bez koje vladajući teško mogu održavati stabilnu većinu.

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Politički teret presude

Matijević je nakon formiranja aktualnog saziva Gradskog vijeća napustio SDP i nastavio djelovati kao nezavisni vijećnik. U međuvremenu je u splitskoj političkoj areni postao jedan od najvažnijih aktera, osobito u situacijama kada vladajući HDZ s partnerima treba osigurati potrebnu većinu za donošenje ključnih odluka.

Upravo zato ova presuda sada otvara pitanje što će napraviti politička većina koju predvodi gradonačelnik Tomislav Šuta. Hoće li se vladajući politički distancirati od Matijevića, hoće li i dalje računati na njegovu potporu ili će se o svemu odlučivati tek uoči iduće sjednice Gradskog vijeća?

Bilić: "Činjenice moramo uzeti u obzir"

Za komentar smo pitali Ivu Bilića, zamjenika splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

"Činjenice moramo uzeti u obzir. Kada bude iduće Gradsko vijeće Grada Splita, onda ćemo morati odlučiti što i kako dalje. Ja nisam član HDZ-a i ne sudjelujem u nikakvim pregovorima, ništa konkretno niti znam niti mogu reći. Imamo vrijeme do GV-a pa ćemo sve jasno komunicirati. Do kraja mjeseca Vijeće će morati biti, ajmo malo sačekati", kazao nam je Ivo Bilić.

Njegova izjava jasno pokazuje da se slučaj Matijević unutar vladajuće većine neće moći ignorirati, posebno s obzirom na činjenicu da se približava nova sjednica Gradskog vijeća. U svakom slučaju, pred vladajućima je sada politički osjetljiva odluka.

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