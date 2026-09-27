Bilić o Modrićevom govoru u svlačionici: "Wow, strava. To je nešto što dugo nisam čuo"

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Češke (1:2) osvojila je prve bodove u novom izdanju Lige nacija. Ta je utakmica ujedno označila i uspješan početak drugog mandata Slavena Bilića na klupi, a izbornik je nakon susreta posebno istaknuo kapetana Luku Modrića, piše Index.

Modrićev govor u svlačionici

Bilić je objasnio da ga se, osim pogotka na početku drugog poluvremena, posebno dojmio Modrićev pristup u ulozi kapetana. Naglasio je da nije znao za tu njegovu stranu. "Gol je fenomenalan, ali način na koji je on održao govor... To je nešto što dugo nisam čuo.

On u moje vrijeme nije bio kapetan. Ja ga znam, ne samo njega, nego mu znam i cijelu obitelj. Ali ona minuta prije izlaska na teren, kad ja nešto kažem i onda on nešto kaže... Tih 30 sekundi... Čak i ja koji ga toliko znam, rekao sam 'wow'. Strava, svaka mu čast", rekao je Bilić.

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Zabio gol pa pričao o problemima u igri

Modrić je odigrao 76 minuta, a Hrvatsku je doveo u vodstvo u 47. minuti. Češka je sedam minuta kasnije izjednačila preko Adama Karabeca, dok je pobjedu Hrvatskoj donio Marco Pašalić pogotkom u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića.