Bilić: Nismo se nadali da ćemo ovoliko zaraditi od Europe

Hajduk je nakon 16 godina izborio europsku jesen. Dramatičnom pobjedom protiv poljskog Rakówa nakon produžetaka Bijeli su izborili ligašku fazu Konferencijske lige, čime su osigurali i značajan financijski prihod.

Samo za plasman u ligašku fazu Hajduk će od UEFA-e dobiti 3,87 milijuna eura, a predsjednik kluba Ivan Bilić ističe kako će ukupna zarada biti znatno veća.

"Znači puno. Kao da nam je pao kamen sa srca. Odahnuli smo. Ali ovo je i novi početak. Kad krenemo ponavljati ovakve stvari, onda znamo da smo na novom putu", kazao je Bilić.

"Prihodi će biti puno veći od 3,8 milijuna eura"

Posebno je zadovoljan financijskim učinkom europskog uspjeha jer Hajduk prilikom planiranja proračuna nije računao na prihode od europskih natjecanja.

"Govorili smo transparentno o svojim financijama. Nismo planirali prihode od Europe. Naši će prihodi biti puno veći od 3,8 milijuna eura od UEFA-e. Tu je i novac od tri domaće europske utakmice, a jedna od njih je Ajax", rekao je predsjednik Hajduka.

Najavio nove transfere

Bilić se osvrnuo i na odlaske Rokasa Pukštasa i Nike Sigura. Tvrdi da u klubu od početka prijelaznog roka računaju na njihov odlazak.

"Na početku prijelaznog roka znali smo da će Pukštas i Sigur pronaći novi dom. Odigrali su jučer sjajno, ostavili su srca na terenu. Hvala im na zalaganju. Rokas je znao da ide, ali borio se najbolje do sada", rekao je.

Njihovi odlasci, dodaje, ne znače da će Hajduk ostati bez pojačanja. Najavio je nove poteze kluba već tijekom idućih dana.

"Mi smo bez njih imali plan dovesti nove igrače. U sljedećih tjedan dana napravit ćemo neke transfere. Imat ćemo do kraja prijelaznog roka momčad za borbu na dva kolosijeka", zaključio je Bilić.